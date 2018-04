Srbský válečný zločinec dostal 10 let, ve vazbě si už odkroutil o rok víc

MICT shledal vůdce srbských radikálů v některých ohledech trestně odpovědným za podněcování ke zločinům za války. Pod jeho velením se jich údajně dopouštěly polovojenské formace na nesrbském obyvatelstvu Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a severosrbské Vojvodiny.

Soud mu za to nyní uložil mu desetiletý trest vězení, který ale Šešelj nebude muset nastoupit, protože už ve vazbě Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), před nímž se konalo prvoinstanční řízení, strávil 11 let.



U ICTY v Haagu se dobrovolně přihlásil v roce 2003. V listopadu 2014 byl dočasně propuštěn do Bělehradu, aby podstoupil léčbu rakoviny. Zpět se už nevrátil.

Šešelj v roce 2012 navíc požádal ICTY o finanční náhradu za to, co nazývá „úmyslným protahováním“ procesu z roku 2007, nebo za to, že se mu tribunál snažil zabránit v tom, aby se hájil sám.

Během svého pobytu ve vazbě byl Šešelj dvakrát odsouzen za pohrdání soudem, protože zveřejnil totožnost chráněných svědků.