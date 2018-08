KOMENTÁŘ: Vojáci v misích drží nebezpečí daleko od našich hranic

Někdo by si mohl říct, že nějaká vzdálená muslimská země, kterou by mnoho Čechů nedokázalo ukázat na mapě, nestojí za život našich občanů. Proč tam vůbec armáda posílá vojáky a nezaměřuje se na obranu hranic Česka?

Jenže to by byl velmi krátkozraký pohled. Naši vojáci totiž v Afghánistánu hájí přeneseně řečeno klid a mír v České republice. Jejich nasazením v zemích, které nejsou stabilní či jim už hrozí rozpad, bráníme tomu, aby se nebezpečné gerily a názory rozlévaly do okolních států a ještě více destabilizovaly celou oblast. Podporou při stabilizaci Afghánistánu zároveň zajišťují, aby lidé z oblasti neodcházeli do jiných zemí.

Hlavně však čeští vojáci v rámci zahraničních misí drží nebezpečí daleko od našich hranic. Jejich nasazení tak přináší větší pozitiva, než kdyby jen cvičili v prostorech na našem území a čekali na nepřítele u hranic Česka. Koho by tu vůbec chránili, když jsme obklopeni zeměmi Evropské unie?

Jistě pro rodiny mrtvých jde o hroznou tragédii, ale každý profesionální voják, který se hlásí do armády, ví, že může jednou zemřít. A někdy to nemusí být ani při nasazení v tak nebezpečné zemi jako Afghánistán.

Jejich hrdinská oběť však měla svůj význam. I proto je hrozné, když člověk musí na diskusních fórech číst, že šlo o žoldáky. Jací žoldáci? Byli to stateční mužové, kteří se rozhodli hájit vlast.

Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš a desátník Patrik Štěpánek se podíleli na misi Severoatlantické aliance s názvem Rozhodná podpora, při které podporovali afghánské bezpečnostní síly.

Větší prestiž

Tato mise současně nepředstavuje jen snahu zlepšit situaci v Afghánistánu. Armáda tím současně posílá vzkaz svým spojencům v NATO, že jsme připraveni se podílet na operacích, které z dlouhodobého hlediska mohou zajistit větší bezpečnost Západu. Že se nechceme jen vézt ve vlaku, který chrání ostatní.

Pokud vyšleme vojáky do misí v cizině, posilujeme tím zároveň zahraniční politiku státu. Což je velmi důležité právě u malých zemí, jako je Česká republika. Hlavně kvůli viditelnosti v mezinárodním systému. Protože to opticky zvyšuje váhu země. A posiluje její spolehlivost v očích větších spojenců.

V neposlední řadě působení v konfliktních a postkonfliktních oblastech také posiluje připravenost armády při případném nasazení na svém vlastním území. Je proto správné, že se armáda České republiky aktivně účastní zahraničních operací. I když se občas bohužel stane, že přitom hrdinně přijdou o život někteří vojáci.