Smutné léto českých vodáků. Radši jeďte do Polska a Rakouska, radí

Na sociálních sítích se v posledních dnech rozšířil takový vtip. Tvrdí se v něm, že jsou české a moravské řeky bez problému sjízdné. Pokud tedy máte Jeep, nebo SUV, dodává autor anekdoty. Výjimkou má být jen Labe u Ústí nad Labem, tam prý stačí Škoda Felicie.



Tato legrace má však reálný základ. Naprostá většina českých řek se totiž potýká s nízkou hladinou, a vodácká sezóna proto letos není tak pohodová jako třeba před rokem. Bez větších obtížích je sjízdná jen Vltava a Otava. Díky přehradám, které upouští, má slušný průtok i dolní Ohře. Na tyto řeky však míří vodáci z celé republiky, a provoz na nich tak připomíná spíš ucpanou dálnici. Zejména o víkendech.



„Už jsem pochopil, proč mohl Ježíš přejít řeku suchou nohou. Právě teď by se totiž na Vltavě člověk dostal z jednoho břehu na druhý jenom po lodích a vody by se při tom ani nedotkl. Na jez se tam čeká i půl hodiny a před každým se srocují až stovky lodí,“ říká Petr Ptáček ze serveru Raft.cz, který splavnost řek monitoruje.

Překvapením však podle něj je, že se letos v létě dají jet i úseky Vltavy vedoucí Národním parkem Šumava, což nebývalo zvykem.

Oblíbenou Sázavu by měli vodáci raději vynechat

Snad nejhůře je na tom oproti předchozím rokům řeka Sázava. „Obvykle jezdíme první den ze Zruče nad Sázavou do Kácova, ale už v půjčovně nás upozornili, že se velká část toho úseku musí přenášet,“ popisuje vodák Martin Vodička, který byl na Sázavě minulý víkend. Nakonec i s rodinou vyrazil až z Kácova do Českého Štemberku, ale ani tam nebyla situace o mnoho lepší.

„V Kácově u kempu bylo 65 centimetrů vody. Zeptal jsem se jednoho postaršího místňáka, jestli je to normální, a ten tvrdil, že když dříve býval metr, říkali, že už je vody hodně málo,“ popisuje Vodička, který zmíněnou trasu jezdí pravidelně deset let. „Takhle málo vody jsem na Sázavě ale ještě nezažil,“ dodává.

To potvrzuje i Ptáček, podle kterého je letošní hladina téměř všech českých toků rekordně nízko. „Nikdy jsem takovouhle situaci nezažil. Aby střední Sázava v podstatě neměla vodu, to se snad nikdy nestalo. Aktuálně tam teče necelých jeden a půl kubíku vody, což je na sedmdesát metrů širokou řeku strašně málo. V podstatě se dá říct, že tam voda skoro neteče,“ říká Ptáček.

Stejné je to podle něj i na Lužnici, ta však měla s množstvím vody problémy i v minulých letech. Letos je to však ještě horší. Některé půjčovny proto z Lužnice převážejí lodě i zákazníky na Vltavu.

S trochou trpělivosti se dá jet i Berounka, Morava a Ohře

Berounka je s mírnějšími obtížemi sjízdná až do Roztok, ale i tam se musí vodáci připravit na občasné přenášení. Od Roztok dál už je řeka nesplavná. Nějakou vodu má také Morava z Postřelmova, ale není to podle Ptáčka žádný zázrak.

Naproti tomu Ploučnici, Tiché a Divoké Orlici, Mži, Úhlavě, Radbuze, Bečvě, Svratce či Moravici by se vodáci měli raději vyhnout. Najdou se ale i tací, kterým nízké stavy vody tolik nevadí a jsou pro ně výzvou. „Divoká Orlice je pod limitem z Kostelce do Týniště, ale jezdí se. Šikovný vodák si cestu najde,“ napsal iDNES.cz vodák Tomáš Svoboda.

Vyjma několika málo řek by však vodáci měli rozhodně nechat doma rafty, ty se na kličkování mezi odhalenými kameny jednoduše nehodí.

Na vodu je teď lepší vyrazit za hranice

„Upřímně, zdolat se dá mnohé, ale ne všude to bude zábava, jakou by asi člověk čekal. Na spoustě řek se dá jezdit jen v místech, kde na sebe navazují jezy, a pod nimi se už musí člověk připravit na to, že bude muset lodě přetahovat,“ říká Ptáček.

Proto by spíš vodákům, kteří to mají na Vltavu či Ohři daleko, nebo se tam nechtějí mačkat s tisíci dalších turistů, doporučil, aby se raději poohlédli v cizině. Například Polsko je na tom totiž s hladinou řek aktuálně mnohem lépe než Česká republika. A některé tamní řeky, jako je třeba Bóbr nebo Kladská Nisa, jsou od hranic vzdálené jen několik kilometrů. „Pro mnoho lidí je to o poznání blíže, než se plahočit přes celou republiku třeba na Ohři či Vltavu,“ říká Ptáček.

V úvahu připadají i rakouské řeky, zejména ty, které napájí ledovce, jež vlivem současného horka tají. Ledovcová voda ale není úplně pro každého.

Vodáci mohou zamířit také na Slovensko, které se před čtrnácti dny potýkalo s poměrně rozsáhlými povodněmi, obzvláště v oblasti Vysokých Tater. Tamní řeky si však díky tomu i dnes udržují vysokou hladinu. „Sjízdná je i Orava, což je také krásná řeka,“ uzavírá Ptáček.