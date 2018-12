Poslanci odložili návrh zákona o toleranci alkoholu pro vodáky

Pod formálním názvem novely zákona o vnitrozemské plavbě se skrývá otázka: pít či nepít na kanoích, raftech a jiných člunech. V současnosti si totiž vodáci nesmí na vodě alkoholu ani „líznout“, jinak jim hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

Poslanci v pátek rozhodli, že se novela zákona, podle níž by se u vodáků toleroval alkohol v krvi, vrátí do druhého čtení. Pro odložení hlasovali poslanci ANO, ČSSD, SPD, tři komunisté a dva lidovci.

Novela zákona navrhovala, aby bylo u vodáků tolerována jedna promile alkoholu v krvi. „Nikdo nepředložil jinou variantu řešení, tak proč to vracet do druhého čtení,“ uvedl poslanec Lukáš Bartoň (Piráti), který je jedním z předkladatelů novely.

Proti toleranci alkoholu se během projednávání nejvíce vymezovali zástupci vládního hnutí ANO. Podle poslankyně a lékařky Věry Procházkové (ANO) je jedno promile alkoholu už značná opilost. Ona sama by se proto bála v takovém stavu vyrazit na vodu, protože by se mohla utopit.

„Pokud se podíváme na jedno promile, tak to není jedno pivo. Udává se, že jedno promile je pět velkých panáků. Nevím, kolik je to piv, ale zkrátka to není jedno pivo. To je skutečně poměrně výrazný stav opilosti. Uvádí se to názvem střední stav opilosti,“ řekl k návrhu na změnu zákona ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Jeho stranický kolega Milan Ferenc k tomu uvedl, že schválením novely zákona se prolomí nulová tolerance užívání alkoholu v dopravě. Následně by podle něj mohlo na připuštění tolerance pro vodáky navázat zmírnění podmínek pro cyklisty nebo řidiče osobních aut.

„Nelze souhlasit s jakoukoli variantou prolomení nulové tolerance alkoholu a jiných návykových látek v jakékoli oblasti dopravy,“ zmínil stanovisko svého rezortu ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Stejná tolerance pro vodáky jako u britských řidičů

Pirátský poslanec Lukáš Bartoň upozornil odpůrce alkoholu na vodě na to, že jedno promile je kompromisním návrhem, protože v původním návrhu nebylo pro vodáky žádné omezení.

„K jednomu promile jsme došli, že je to hranice mezi podnapilostí a pak už opilostí. Hodně západních zemí má polovinu promile, Británie, Irsko má dokonce 0,8 promile. S tím můžete sednout za volant motorového vozidla a pálit to pomalu stotřicítkou po dálnici,“ popsal Bartoň, jenž je jedním z navrhovatelů úpravy zákona.

Poslanec Vojtěch Munzar (ODS) vnímá určité množství alkoholu v krvi vodáků jako normální věc. Zároveň upozornil na to, že přijetím změny zákona se nic nemění na zodpovědnosti jednotlivých vodáků.

„Přetrvává odpovědnost za bezpečnost ostatních osob na palubě, odpovědnost za škody, odpovědnost za újmu na zdraví či jiných škodách. Český právní řád má dostatek dalších nástrojů, jak toto řešit. Ale odpovědnost člověka nevznikne a nevzroste úměrně se vzrůstajícím počtem nařízení, zákazů a příkazů,“ sdělil Munzar. S ním souhlasil i Vlastimil Válek z TOP 09, podle něhož malé množství alkoholu není u vodáků nebezpečné.

Klaus: Co jiného se dá na člunu dělat

Ostřeji se do debaty zapojil poslanec Václav Klasu (ODS). „Když jste mladý člověk a jedete na vodu, tak si dáte pivo. Co byste na tom debilním gumovém člunu tak asi dělali jiného,“ uvedl Klaus s tím, jestli nechtějí zastánci „nuly“ také zakázat sex ve vodáckých tábořištích. Poslanec Jiří Kobza (SPD) ho doplnil otázkou, zda se zakáže i adrenalin.

Změnou zákona se nyní bude zabývat Senát. Novela ruší sankci za plavbu pod vlivem jen pro kapitány a členy posádky malých plavidel, která nepodléhají zápisu do plavebního rejstříku a nemají vlastní strojní pohon. Na řidiče vodních skútrů nebo posádky motorových člunů se tedy zrušení přestupku nevztahuje.

Podobnou novelu, která by měla umožnit cyklistům jízdu po vypití dvou piv nebo skleničky vína, navrhli letos v květnu senátoři. Obdobný předloňský návrh senátorů Sněmovna v předvolebním složení nestihla projednat za rok.