Poslanci chtějí vodákům povolit pití alkoholu, cyklisté mají smůlu

V současnosti si vodáci a cyklisté nesmějí ani „líznout“ alkoholu. Jenže Češi zákon běžně porušují v sedle kola i na řekách. Policie s oblibou dává oběma skupinám „dýchnout“. Ve Sněmovně však leží návrh, který by vodákům v malých loďkách bez motoru pití povolil. V Senátu je zase novela zákona, která by prolomila nulovou toleranci u cyklistů.



Zákon benevolentní k vodákům předložil pirátský poslanec Lukáš Bartoň. V horní komoře stojí za návrhem skupina senátorů z různých stran. Ze Senátu půjde zákon stejně do Sněmovny.



MF DNES oslovila přes e-mail nebo telefonicky 177 poslanců z dvou set, jak se k pití na kole a na vodě postaví. A výsledek? Osmdesát osm poslanců je pro pití alkoholu na vodě v rozumné míře. To už je slušná většina. Buďto to sdělili v anketě, anebo se je sice nepodařilo zastihnout, ale pod zákonem jsou podepsaní.

Naopak jen 34 poslanců výslovně řeklo, že zákon nepodpoří. „Já jako vodák mám názor, že k tomuhle typu zábavy a sportu dvojka vína nebo půllitr piva patří. Dokonce pamatuji, že jeden pivovar, který stojí u vody, vodákům při reklamní akci pivo nabízel,“ říká poslanec Martin Kupka z ODS. Zákon by platil od roku 2019, ale vodáci už mohou slavit (byť ještě ne před plavbou).



S cyklisty to bude složitější, i když i ti mají malou naději. Pouze 37 poslanců by cyklistům trochu alkoholu povolilo bez výhrad. Dalších několik desítek by to udělalo jen za splnění různých podmínek, například jen na cyklostezkách.

Zrovna předevčírem policisté kontrolovali vodáky na Ohři. Minulý týden policie zase testovala řidiče šlapadel v Praze na Vltavě.



Vodáci se tedy asi napijí, cyklisté spíš ne a pro pořádek je potřeba dodat: Sněmovna v současném složení určitě nesleví ze zákazu pití před jízdou řidičům aut. Na to už se po prvních striktních odpovědích poslanců ani nemělo smysl dál ptát.



Současný zákon je nastaven velmi přísně a třeba za pití na vodě hrozí pokuta až sto tisíc korun. Jeho autoři zřejmě mysleli hlavně na kapitány velkých lodí, kteří vozí pasažéry a nesou velkou odpovědnost. I poslanci, kteří by pití posádkám nedovolili, se tak kloní alespoň ke snížení maximální pokuty.

Dodržování zákona na vodě kromě policistů kontroluje Státní plavební správa, která také vede všechna správní řízení, a hříšníky jí k vyřízení předává i policie. Inspektoři se zaměřují hlavně na větší motorové lodě, ale občas zkontrolují i klasické vodáky na kánoi.

Přesto je přistižených poměrně málo – na to, jak se o pití na vodě pořád mluví. „Letos jsme zatím zjistili čtyři případy,“ uvedla zástupkyně ředitelky Státní plavební správy Katarína Koleničková.

Za minulou plavební sezonu jich evidují dvaadvacet. Nejčastěji zákon porušovali na jižní Moravě. Na největšího vodáckého opilce pak narazili na Berounce. V krvi mu naměřili 2,18 promile.

Hodně poslanců včetně třeba Jaroslava Foldyny (ČSSD), který dříve pracoval jako lodník na Labi, bude chtít „vodácký zákon“ ještě poopravit. Ponechali by totiž zákaz na větších tocích, kde by mohl přiopilý rekreant potkat nákladní či výletní loď. Proti tomu zřejmě nikdo protestovat nebude. Nejvíc se jezdí a pije na horní Vltavě, Lužnici a Sázavě.



Vinařské stezky bez vína

Návrh týkající se cyklistů má zase největší zastánce mezi moravskými poslanci, kteří dobře znají takzvané „vinařské cyklostezky“. Ty měří dohromady dvanáct set kilometrů. Nejdelší z nich spojuje Znojmo s Uherským Hradištěm a starostové je vymysleli tak, aby cyklista zastavil u sklípku, ochutnal víno a jel dál.

Když se stezky stavěly, nikoho nenapadlo, že cyklista by vůbec pít alkohol neměl. Jenže policisté s alkoholtestery se na stezkách v poslední době objevují.

„My jsme tady za evropské peníze nastavěli vinařské cyklostezky a cyklisté se teď na nich mohou na ty sklípky jen dívat,“ diví se lidovecký poslanec Ondřej Benešík, který se ještě nerozhodl definitivně, zda pití cyklistům umožní.



Podobně to vidí i Jan Řehounek (ANO). „Vinařské cyklostezky mají velkou oblibu. Musím se o tom ale nejprve pobavit s odborníky,“ říká.

Policisté přesnou statistiku cyklistů pod vlivem alkoholu nemají. Vedou si podle mluvčí Evy Kropáčové pouze statistiku takzvaných „ostatních řidičů“. Do ní kromě cyklistů spadají rovněž řidiči tramvají a jezdci na zvířatech. Loni bylo přistiženo 600 těchto „ostatních řidičů“ s alkoholem v krvi.

Oba návrhy už svoji pouť legislativním procesem zahájily. Senát bude o cyklistech jednat už teď ve středu 18. července. Novela zákona o vnitrozemské plavbě zatím prošla prvním čtením ve Sněmovně a hospodářský výbor ji má na programu 5. září.

Poslanci původně chtěli zákon schválit tak, aby platil už letos, ale nestihli to.

Jeho navrhovatelé musí překonat několik překážek. Zaprvé proti jakémukoli návrhu na povolení alkoholu při jízdě ostře vystupuje ministr dopravy Dan Ťok. „Jestli mi to někdo propašuje do zákona, ať mě pak neobviňuje, že nedbám na bezpečnost. Když se na vodě pak něco stane, tak to zase všichni poslanci budou chtít vracet zpátky,“ varuje Ťok.

„Chuť na pivo v rozumné míře“

Premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že současný návrh nepodpoří, ale že vláda napíše pro vodáky, lyžaře a cyklisty lepší, neboť „tito lidé mají chuť na pivo v rozumné míře“, jak říká premiér.

Pak je tu další faktor: současná Sněmovna je nevyzpytatelná a poslanci mohou později změnit názor.

Skoro sto jich například podepsalo návrh na zřízení kuřáren v hospodách, ale návrh stejně neprošel.