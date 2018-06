Na Vltavě v centru Prahy vyrostly obří nuly. Směřují k Hradu

Není to poprvé, co se podobné dílo objevilo na Vltavě, a zřejmě opět není náhoda, že je v dohledu Hradu, kde posledních pět let úřaduje Miloš Zeman. V říjnu 2013, sedm měsíců po jeho prvním zvolení do čela státu, se na řece objevil obří fialový prostředníček.

Tehdy se k autorství zvláštního výtvoru přiznal umělec David Černý. „Nápad vznikl z nasr***sti na Zemanovy probolševický praktiky nabourávající zásady demokracie. A podílela se na tom spousta mých kamarádů,“ uvedl před pěti lety.



O úterní instalaci nic neví. „Netuším, o co jde. Opět mě jen někdo napodobuje, co na to víc říct,“ řekl iDNES.cz Černý.

Jiný kousek vymysleli v září 2015 tři členové umělecké skupiny Ztohoven, kteří se v převlečení za kominíky dostali na střechu Hradu. Tam ze stožáru nejprve odstranili prezidentskou standartu a poté místo ní vyvěsili obří červené trenýrky. Za to dostali později od soudu podmínku. Zeman trenýrky minulý čtvrtek za přihlížení novinářů nechal na Hradě spálit.