Vlna veder ve Španělsku si vyžádala třicet obětí, nejvíc v Katalánsku

Katalánské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo, že od 24. července do 13. srpna zemřelo v tomto autonomním regionu na severovýchodě Španělska v důsledku veder třináct mužů a deset žen ve věku od 41 do 100 let.

Deset lidí zemřelo doma a ostatní podlehli následkům horka na ulici, kde někteří pracovali či sportovali. Většina obětí zemřela v Barceloně.

Největší vedra sužovala přitom jih a jihozápad země, nejvyšší teploty naměřili toto léto ve španělském regionu Extremadura v provincii Badajoz, kde bylo začátkem srpna přes 46 stupňů. Španělský teplotní rekord ale tímto nepadl, největší horko bylo v zemi loni v červenci v Córdobě (46,9 stupně).

Kromě Katalánska zemřeli při letošní vlně veder ve Španělsku také čtyři lidé v regionu Extremadura, dva v Murcii a jeden v Andalusii. Mezi oběťmi je i cizinec - čtyřicetiletý německý poutník, který zemřel v extremadurské provincii Cáceres, když šel ze Sevilly nejdelší trasu pouti do Santiaga de Compostela.