V Japonsku vyrazil na trať rychlovlak s Hello Kitty. Má nalákat turisty

Cestující a fanoušci hlavně dětmi oblíbené animované postavičky tak budou mít zaručenou nejen rychlou jízdu, ale i neobvyklý zážitek. Vlak je vyzdobený charakterem Hello Kitty nejen vně, ale i uvnitř vlaku.

Součástí vagónu nazvaného Kawaii Room je fotokoutek. Nachází se v něm velká postavička Hello Kitty, oblečená ve stejné uniformě, jako má posádka vlaku.



Vagón Hello! Plaza nabídne cestujícím regionální produkty a jídlo typické pro západní Japonsko. Prodej místních specialit má podpořit hospodářství v oblasti. Sedačkové vozy jsou vyzdobeny motivem Hello Kitty taktéž, a to včetně podlahy.



Za neobvyklým nápadem stojí společnost West Japan Railway. Firma podle The Guardian doufá, že vlak podpoří a zvýší cestovní ruchu v západním Japonsku. Společnost uvedla, že uvnitř vozů bude hrát také znělka Hello Kitty, která nahradí standardní znělku šinkanzenů.

Otevřít se má i speciální kavárna a obchod Hello Kitty ve stanici Fukuoka. „Chceme, aby si Japonci a turisté jakéhokoliv věku užili cestu tímto šinkanzenem,“ uvedl ředitel West Japan Railway Takehiro Zai.

Lístky do vlaku jsou v prodeji na speciálním webu.

Není to poprvé, co West Japan Railways přišla s neobvyklým nápadem. V roce 2015 představila „Hogwarts Express“, vlak ve stylu Harryho Pottera, který jezdil mezi Ósakou a Kagoshimou v západním Japonsku.

Postavičku Hello Kitty přivedla na svět v roce 1974 japonská návrhářka Juko Šimizuová. Kočička s věčnou mašličkou na hlavičce, symbol japonské popkultury kawai, posléze dobyla celý svět.

Nezaměnitelné logo v současné době zdobí všemožné výrobky - od klíčenek přes motorový olej až po toaletní papír. V roce 2014 se také podle Time vzneslo na oblohu letadlo tchajwanské letecké společnosti EVA Air stylizované na motivy Hello Kitty.

Železnici na severozápadě japonského hlavního města nyní brázdí i vlak s Gudetamou, neboli „Líným vejcem“: