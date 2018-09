KOMENTÁŘ: Důkazy proti Kremlu jsou v kauze novičok velmi přesvědčivé

Připomeňme, že i když samotný cíl atentátu přežil, nervovým jedem byly zasaženy další čtyři osoby, z nichž jedna na následky otravy zemřela.

Vyšetřovatelé původně nedokázali vysvětlit, jak konkrétně byli Skripalovi dne 4. března 2018 otráveni, resp. jak se dostal jed na kliku jejich dveří. Tato nejasnost se zdá být zodpovězena poté, co dvojice náhodných Angličanů nalezla v odpadcích lahvičku, o které se domnívali, že obsahuje parfémovou vodu značky Nina Ricci. Ve skutečnosti se jednalo o aplikátor nervového jedu.

Vladimír Votápek Analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul ČR v Ruské federaci. Je pravidelným hostem v elektronických médiích, kde komentuje vývoj v prostoru bývalého Sovětského svazu.

Paní Sturgessová, která se látkou postříkala, zemřela. Pan Roowley s pomocí britských chemiků a zdravotníků přežil. Při prohlídce bytu paní Sturgessové se aplikátor jedu dostal do rukou vyšetřovatelů, což vyšetřování významně posunulo.

Britové nyní pro veřejnost uvolnili informace o pohybu dvou předpokládaných pachatelů. Oba muži, kteří při pobytu v Anglii vystupovali pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a Londýn je považuje za agenty ruské vojenské rozvědky, přiletěli do Londýna linkou SU2588 společnosti Aeroflot 2. března odpoledne. Ubytovali se v hotelu a následující den odjeli vlakem do Salisbury. 4. března svou cestu z Londýna do tohoto anglického města zopakovali a ještě ten večer odletěli ze země linkou SU2585.

Vzhledem k tom, že se v jejich hotelovém pokoji našli stopy použitého nervového jedu, lze si jejich pobyt v Británii jen stěží vysvětlit jinak, než že jeden den provedli rekognoskaci terénu a druhý den se pokusili zavraždit Sergeje Skripala tím, že na kliku dveří domku, kde terč atentátu žil, nanesli nervově paralytický jed, patřící do skupiny látek známých pod jménem novičok.

Ruská strana svou účast na útoku vytrvale popírá a lze předpokládat, že své stanovisko nezmění. K tomu by ji mohl dovést, kromě nepravděpodobné vnitropolitické změny v samotném Rusku, pouze tvrdý tlak mezinárodního společenství.

V této záležitosti jsou zatím nejaktivnější Spojené státy, které již v srpnu 2018 prohlásily, že útok v Salisbury považují za porušení „Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení“ a zavedli proti Rusku soubor sankcí.

Evropská unie zatím své odsouzení ruské provokace doprovodila pouze vypovězením většího množství ruských diplomatů a nyní na základě britské iniciativy zvažuje další kroky. Během nejbližších týdnů se tak ukáže, jakou míru solidarity si dokáží členové EU projevit. Zda je Evropa schopna vzdorovat ruským provokacím společně, nebo zda se musí jednotlivé země spoléhat jen na vlastní síly. Což by byla pro malé země, jako je Česká republika, velmi nežádoucí zpráva.