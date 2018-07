Iljušin s Putinem vlétl do vzdušného prostoru NATO, o povolení nežádal

Putinův iljušin a ruský Airbus A319 vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad ostrovem Vaindloo a strávily v něm pouhých 50 sekund. Stroje sice měly zapnuté transpondéry, posádky však nepožádaly estonské řízení letového provozu o povolení k vstupu do vzdušného prostoru a neposkytly mu svůj letový plán.

Trasa ruského letu letounu Il-96 do Helsinek kolem estonského ostrova Vaindloo

Estonci proto jejich počínání hodnotí jako narušení vzdušného prostoru, přičemž je otázkou, jestli ho lze považovat za chybu pilotů či demonstraci síly. Kreml na podobné dotazy neodpověděl.

List The New York Times připomíná, že nebe nad Pobaltím je častým dějištěm provokací ze strany ruských letounů. Nad ostrovem Vaindloo například letos v březnu prolétl vojenský transportní letoun Il-76 a Estonci si kvůli tomu předvolali ruského velvyslance.

K letounům s vypnutými odpovídači často startují letouny Severoatlantické aliance, které střeží nebe nad Pobaltím. Litva, Lotyšsko ani Estonsko totiž vlastní letectvo nemají.

„Děje se to už dlouho, pozorujeme to léta,“ řekl v úterý americkému deníku mluvčí estonské armády Roland Murof. „Včerejší události ale ukazují, na jaké úrovni jsou ochotní to dělat,“ dodal s tím, že narušení vzdušného prostoru mohlo být předem promyšleným gestem na úvod summitu.

Je ovšem také možné, že pondělní incident nad Baltem neměl s politikou nic do činění. Analytik Kadri Liik pro The New York Times poznamenal, že ruská vládní a vojenská letadla často vstoupí do estonského vzdušného prostoru jen proto, aby si zkrátila cestu.

Na ostrově Vaindloo se nachází nejsevernější bod Estonska. Ostrov leží ve vzdálenosti pouhých 27 kilometrů od estonské pevniny, severně od města Kunda, a teritoriální vody končí ve vzdálenosti 8 námořních mil od ostrova. Finské pobřeží je odsud jen asi 53 kilometrů.