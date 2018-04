Putin chce vydat nový atlas. Západ pokřivuje geografickou pravdu, tvrdí

11:00 , aktualizováno 11:00

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vydat nový atlas světa. Místo současných zeměpisných názvů ze Západu se bude užívat pojmenování, která původně vymysleli ruští objevitelé. Takové pokřivování „geografické pravdy“ podle Putina už nelze dále snášet, protože tím zaniká i historická stopa o příspěvku Ruska k poznání Země.

Dánská metropole Kodaň na detailní sovětské mapě. | foto: repro z knihy John Davies: The Red Atlas (How the Soviet Union Secretly Mapped the World)