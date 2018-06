Zpackaný dokonalý zločin. Vražda milenky málem zůstala bez potrestání

Vladimír Mikuš je svým způsobem také „orlický vrah“. Když totiž házel mrtvolu do přehradní nádrže, inspiroval se patnáct let starými případy známé party nájemných vrahů. Jeho příběh je ale úplně jiný. Mikuš, který vyšel letos 6. června předčasně z vězení, zavraždil 27.­ února 2007 svoji milenku Marcelu Sekáčovou.

Přátelé oběti jsou přesvědčeni, že měl ve vězení ještě zůstat, ale jeho propuštění je definitivní tečkou za jedním z nejneuvěřitelnějších kriminálních případů posledních deseti let. Celý příběh se skládal dohromady jako mozaika několik let a­ MF DNES ho nyní rekonstruuje.

Vlastně to byla kombinace dokonalého a zpackaného zločinu. Přesně půl napůl. Mikuš se zbavil těla „dokonale“. Hodil spoutanou oběť v plastové bedně do Vltavy a existuje hypotéza (kterou už nelze ověřit ani vyvrátit), že tam Sekáčová klesla zaživa a ­utopila se. Druhá možnost je, že se už předtím udusila, protože měla přelepená ústa páskou a svázané končetiny.

Protože chybělo tělo, původně byl souzen a v dubnu 2008 i odsouzen za omezování svobody a ublížení na zdraví na pouhých 6 let. Na druhou stranu, Mikuš udělal hloupou chybu a po činu zmatkoval. Zapomněl nebo možná nevěděl, že policie dokáže vystopovat pohyb člověka podle toho, na jaké vysílače se napojuje jeho mobilní telefon.

Dráhy mobilů jeho a oběti putovaly po dráze mezi vysílači spolu, až se oba odmlčely ve stejnou dobu před čtvrtou hodinou odpolední předposlední únorový den roku 2007 u Žďákovského mostu. Telefon Marcely už se pak nikdy nenapojil.

K dovršení všeho, čtyři dny před odvolacím soudem 21. června 2008, tedy skoro přesně před deseti lety, vyplavala bedna s obětí na hladinu řeky, kde si jí všimli rybáři. Ale to není jediná podivná zápletka Mikušova příběhu.

Mikuš pracoval původně jako gynekolog, a to dočasně i v Německu, kam někteří lékaři odcházeli v­ 90.­letech za lepším. Po návratu do Česka pracoval jako reprezentant jedné z farmaceutických firem, zatímco Sekáčová – původně zdravotní sestra – zastupovala jinou farmaceutickou firmu.

Manžel zmizelé volá vrahovi

Není divu, že se setkali a dali se tajně dohromady, přestože Mikuš byl ženatý a Sekáčová vdaná. „Byl vždycky rozjetý, jako kdyby byl opilý. Jenže byl abstinent. A jak se později ukázalo, mstivý psychopat,“ vzpomíná dnes na Mikuše lékař Patrik Georgiev, který se kamarádil se Sekáčovou a trochu znal i­ Mikuše.

Dvojice milenců se ale zkraje roku 2007 pohádala, protože Mikuš už nechtěl jejich vztah tajit. U ­něj doma to totiž vypadalo na rozvod. Marcela o něčem podobném nechtěla ani slyšet, takže se s milencem rozešla. Toho to zřejmě rozzuřilo a probudilo jeho žárlivost.

Mikuš ovšem zpočátku po zmizení Marcely vůbec podezřelý nebyl, i­ díky tomu, že o jejich vztahu skoro nikdo nevěděl. Z Orlíku jel dokonce na firemní školení do Jeseníků a k další milence, také lékařce.

Zmizení a vražda Marcely Sekáčové 27. února 2007 Vladimír Mikuš zabil svoji milenku a o den později tělo hodil do řeky. Po telefonátu s manželem mrtvé chvatně opouští pracovní školení a prchá do ciziny.

4. března 2007 policie nalézá jeho ohořelý vůz. Mikuš je v té době na cestě do Afriky.



12. dubna 2007 se Mikuš vrací do Německa, kde se setkává se svým kamarádem a na cestě domů jsou oba zatčeni německou policií.



12. dubna 2008 pražský městský soud posílá Mikuše na 6 let do vězení za ublížení na zdraví.



21. června 2008 rybáři teprve nacházejí bednu s tělem na hladině Vltavy na Orlíku.



25. června 2008 odvolací soud vrací kauzu na začátek.



26. září 2008 je Mikuš odsouzen na 14 let za vraždu.



6. června 2018 po odsezených 10 letech opouští na podmínku vězení.

Marcela je nejdřív pro všechny „jen“ pohřešovaná. Její manžel dostává od mobilního operátora den po zmizení výpis jejích hovorů a vytáčí jedno číslo za druhým. Je tam také neznámé číslo, které patří Vladimíru Mikušovi. Ten se do telefonu představuje a manžel se ho nevinně ptá, jestli náhodou s Marcelou v poslední době nemluvil a­ neví, kde je.

Mikuš odpovídá nervózně, že neví a že s ní už dlouho nemluvil, ale začne mlžit a zmatkovat. Schůzku s Marcelou zapírá a právě tento hovor se později stává jedním z důkazů proti němu.

Když oba domluví, Mikuš na školení definitivně zpanikaří a předčasně ho opouští. V lesích zapaluje svůj vůz – ten je nalezen až 4.­března 2007 v Šancích u Mostů u­ Jablunkova – a prchá do Egypta. Tím se do jisté míry usvědčuje, i­ když před přáteli se ještě snaží předstírat, že tam Marcela utekla s ­ním.

V Egyptě vydrží až do dubna a je v ­kontaktu se dvěma svými kamarády – Matějem V. a Petrem N., dalšími lékaři. Ten první pak vzájemnou korespondenci předává policii, zatímco druhý Mikušovi pomáhá a posílá mu peníze. Posléze se s ním potká v­ Německu, odkud ho veze do Česka, ale cestou jsou oba zadrženi. Mikuš putuje do vydávací vazby.

Odseděl si 10 let

Definitivně byl Mikuš odsouzen za vraždu do věznice s ostrahou na 14 let. Mikuš celou dobu tvrdil, že je nevinný, a přiznal se až po mnoha letech vězení, když už pomýšlel na předčasné propuštění.

Odseděl si deset let a zkraje tohoto měsíce opustil ruzyňskou věznici. Za mřížemi vystudoval teologii. „Bude lepší, když nad ním bude ten Damoklův meč podmíněného propuštění, než aby dál seděl někde ve vězeňské knihovně,“ řekl v­den propuštění jeho advokát Jaroslav Ortman. Pro svého klienta dosáhl podmíněného propuštění až na druhý pokus. Loni to nevyšlo.

Manžel zavražděné Jiří Steppan si myslí, že si měl Mikuš odsedět celý trest. A jak reagoval na nelehkou otázku, jestli v něm nejsou i nějaké výčitky, když mu žena byla nevěrná? „Mě to překvapilo, že byl mezi nimi vztah, a dozvěděl jsem se to až v průběhu vyšetřování. Ale on to nevěděl nikdo z těch nejbližších. Bylo to dobře skrývané. Byl to hajzl a byl to od něj kalkul,“ říká Jiří Steppan.

Mikušův případ se stal předlohou pro jeden z dílů televizního seriálu Případy 1. oddělení s trefným názvem Tělo.