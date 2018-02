Protokol na Hradě vede Vladimír Kruliš, Sklenář se vrací do čínské firmy

13:29 , aktualizováno 13:29

Šéfem protokolu se v Kanceláři prezidenta republiky stal Vladimír Kruliš. Do funkce byl jmenován ve čtvrtek 1. února. Ve funkci podle očekávání nahradil Miroslava Sklenáře, který se vrací do čínské CEFC. Kruliš dosud působil jako zástupce ředitele protokolu, do širšího povědomí se dostal především kvůli kauze nabouraného policejního BMW, v němž jel jako spolujezdec.