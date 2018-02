Vláda v demisi je pod palbou kritiky kvůli změně služebního zákona

A teď zkouší vláda v demisi vymyslet a prosadit i volnější pravidla pro přijímání a odvolávání vysokých ministerských úředníků v rámci zákona o státní službě, který měl zabránit čistkám ve vedení úřadů po střídání vlád. Ve středu se ještě nedohodla jak, projednávání zákona přerušila a ještě se k němu vrátí.

Služební zákon má podle premiéra Andreje Babiše nedostatky z hlediska otevřenosti státní správy, nelíbí se mu, že noví ministři nemohou vyměnit náměstky, pokud s nimi nejsou spokojeni.

„Státní tajemníci a náměstci jsou těžko odvolatelní, i když někteří na ty funkce profesně nemají, a státní tajemníci mají de facto větší pravomoci než ministr,“ kritizoval Babiš na sociálních sítích. Už minulý týden ale řekl, že ustoupil od myšlenky přesunout vedení státní služby z ministerstva vnitra, kde je náměstkem takzvaný „superúředník“, na Úřad vlády.

Fiala: Vypadá to, že se chce Babiš zbavit nepohodlných

Kvůli úvahám o změně zákona o státní službě sklízí Babišova vláda kritiku od pravicové opozice. „Změna zákona o státní službě je jednou z věcí, které by se vláda v demisi měla zdržet. Byť jsme před problémy, které zákon o státní službě způsobuje, varovali již při jeho schvalování, nyní to spíše působí dojmem, že se Andrej Babiš snaží zbavit nepohodlných osob a dosadit zástupce stran, které vyjadřují vůli podpořit jeho menšinovou vládu,“ uvedl lídr občanských demokratů Petr Fiala.

„Jedním z původních cílů zákona o státní službě byla stabilizace státní správy na delší časové období. Nepovažuji proto za rozumné, aby hned další vláda prováděla zásadní změny, než se stihne naplno projevit fungování zákona, který byl přijat poměrně nedávno. Navíc to bylo hnutí ANO, které v minulé vládě tuto podobu zákona o státní službě přijímalo a tehdy v jeho konkrétním nastavení žádný problém nevidělo,“ kritizoval vládu šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Je zapotřebí řešit celou řadu důležitějších věcí, než je upevňování vlivu hnutí ANO ve státní správě. Navíc skryté pod mediální zkratkou údajné vyšší flexibility a operativnosti služby. Příkladem je navrhovaná úprava služebního hodnocení, která může být v navržené podobě zneužívána pro zbavování se nepohodlných úředníků,” uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Starostové pro změny ruku nezvednou. Změny by snáze umožnily účelové vyhazovy, ovlivňování státní správy, a ještě víc by koncentrovaly moc do rukou trestně stíhaného premiéra v demisi. Ten už si nedávno jedno posílení pravomocí v kabinetu schválit nechal, nově má právo rozhodovat spory mezi ministry, což jde proti smyslu Ústavy, protože vláda rozhoduje jako sbor,“ sdělil iDNES.cz předseda klubu hnutí STAN Jan Farský.

Ministři si stěžují na problémy zákona o státní službě

Členové vlády před jednáním vlády zákon o státní službě kritizovali. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by zákon měl umožnit přijímat do nejvyšších funkcí i odborníky zvenčí. „Není normální, že ministr přijde na úřad a nemá tam svůj tým. Jsou tam náměstci, kteří tam byli dříve, někteří bohužel jako političtí,“ řekl Vojtěch ještě před jednáním vlády, na němž se ministři o zákoně bavili „Ministr je odpovědný za chod úřadu. On je zodpovědný vůči veřejnosti a on by měl mít právo mít kolem sebe svůj tým náměstků,“ uvedl.

Ministryně obrany Karla Šlechtová, která byla v koaliční vládě ČSSD s ANO a KDU-ČSL ministryní pro místní rozvoj, připomněla, že minulá vláda prosadila služební zákon, aby vyhověla požadavkům Evropské unie a aby Česku nehrozilo, že by mohlo přijít o peníze z evropských fondů.

„Na ministerstvu pracuje přes 20 tisíc lidí a nemůžete si přivést ani nejbližšího spolupracovníka, řízení jde pak velmi těžce. Jediné, co můžete, je státnímu tajemníkovi oznámit, že někdo neplní úkoly nebo je neplní tak, jak by je měl. On je třeba pokárá, nebo dá horší hodnocení,“ postěžovala si ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.