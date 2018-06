Mohou nás tolerovat odchodem ze sálu, vybídl pravicovou opozici Babiš

„Podstatné je, že vláda je jmenována. Ten problém se v řádu měsíců vyřeší,“ řekl premiér Babiš k tomu, že prezident v rozporu s ústavou nejmenoval navrženého kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho z ČSSD.

„Neobávám se, že se posouváme k poloprezidentskému systému,“ řekl Hamáček. Takovou obavu nemá ani Babiš.

Prezident Miloš Zeman si podle něj nevybral středu jako termín pro jmenování vlády, den na který připadá 68. výročí popravy Milady Horákové ve zinscenovaném politickém procesu a 70. výročí sloučení KSČ a ČSSD. Babiš řekl, že prezident nabídl úterý a středu, ale v úterý ještě nebyly na jmenování připraveny strany. To potvrdil nový první místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček.

„Mě to určitě mrzí. Je třeba odsoudit, co se stalo v minulosti. Já tam ale ten souvis nevidím. Původně ten termín byl 4. července. Není v tom žádný úmysl. Je to shoda okolností, která mě mrzí,“ řekl Babiš.

Na prvním jednání, na které přijela po jmenování na Hradě autobusem, také vláda jmenovala novou mluvčí. Stala se jít bývalá redaktorka televize Prima Petra Doležalová. Vedením legislativní rady vlády byla pověřena ministryně spravedlnosti Taťána Malá.

Zmocněnkyní pro lidská práva bude Martina Štěpánková. Změní se i obsazení funkce vedoucího úřadu vlády, kterou dosud zastával Radek Augustin. Vystřídá ho Tünde Barthová, dosud ředitelka odboru kabinetu předsedy vlády.