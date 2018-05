Babiš s Filipem jednají o podpoře vládě, přijel i Hamáček. KSČM vadí mise

O účasti Hamáčka na schůzce, která se krátce před začátkem přesunula ze Strakovy akademie do Průhonic, žádná ze stran předem neinformovala. Hamáček se ještě předtím sešel s prezidentem Milošem Zemanem, aby mu představil jména budoucích ministrů za ČSSD.

KSČM v minulých dnech avizovala, že nepodpoří koaliční kabinet ANO a ČSSD, pokud bude chtít rozšiřovat české vojenské mise v zahraničí. Filip před jednáním novinářům řekl, že od Babiše bude chtít změny v programovém prohlášení.

Času je dost, říká Filip

„KSČM nebude souhlasit s žádnou misí, která nemá podporu Rady bezpečnosti OSN, protože KSČM si nepřeje aby Česká republika byla státem, který porušuje mezinárodní právo,“ uvedl předseda komunistů. Dodal, že na nalezení shody mají ANO a KSČM čas do zveřejnění výsledků vnitrostranického referenda ČSSD o vstupu do koalice s ANO. Sociální demokraté chtějí rozhodnout do 15. června.

Komunisté již v sobotu uvedli, že pokud bude programové prohlášení vlády ANO s ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM vzniku kabinetu nepomůže. Návrh programového prohlášení, na němž se shodly vyjednávací týmy ANO a sociálních demokratů, nyní obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce.

Sociální demokraté se k požadavkům komunistů ohledně vojenských misí nevyjádřili. Hamáček poznamenal, že odpovědnost za vyjednávání s KSČM je odpovědností ANO. Zástupci sociálních demokratů podle něj byli na jednáních s ANO ujišťováni, že veškeré otázky týkající se programového prohlášení byly s KSČM vyřešeny.

ANO a ČSSD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 93 poslanců. Aby jejich případný koaliční kabinet získal důvěru, musel by se opírat o hlasy 15 komunistických poslanců. KSČM ale také uvedla, že o toleranci rozhodne až po skončení vnitrostranického referenda v ČSSD.