Kritika školu neodradila. VŠE počítá i s dalšími přednáškami se členy vlády

Přednášky se členy vlády se poprvé konaly na Národohospodářské fakultě na jaře tohoto roku. Studenti tehdy kritizovali, že může být ohrožena objektivita výuky a báli se toho, že na přednáškách bude zastoupen pouze jeden názorový proud. Kvůli tomu vznikla petice, kterou do podepsalo přes 500 lidí.

Přesto se VŠE rozhodla uspořádat kurz znovu. „Jedná se o mimosemestrální kurz, který budeme otevírat jednou za akademický rok. Naše fakulta má uzavřené memorandum o spolupráci s Úřadem vlády a kurz by měl probíhat každoročně bez ohledu na personální složení vlády,“ sdělil iDNES.cz proděkan VŠE Miroslav Ševčík.

Kdy přesně kurz v příštím akademickém roce začne ale neupřesnil.

„Přednášky na VŠE jsme absolvovali se všemi ministry a měly úspěch, studenti na ně rádi chodili. Pokud nás VŠE pozve znovu, rád tam zase půjdu přednášet,“ sdělil iDNES.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

Kritiku, která předcházela přednáškám, označil ze zveličenou. „Kritiku před přednáškami vyvolali dva bývalí studenti, média z toho udělala haló, ale skuteční studenti VŠE to většinou vůbec neřešili,“ dodal Babiš.

Ševčík počítá s tím, že se na VŠE opět může snést kritika. Podle něj se ale jedná o počin, který je v zahraničí oceňován, protože se žádné jiné univerzitě v posledních letech nepovedlo, aby pozvání přednášet studentům přijala většina členů vlády.



„Ti, kteří petici podepsali, si neuvědomují, že například v rámci mezinárodních akreditací, které se VŠE snaží získat, je právě toto propojení s praxí velmi vysoce hodnoceno,“ uvedl. „Kdo jen trochu rozumí ekonomice, tak ví, že v dnešní době v rámci přerozdělovacích procesů rozhodují až o 50 % HDP právě politici. A proto může být pro studenty možnost setkávat se s těmi nejvyššími politiky velmi přínosná pro pochopení hospodářsko-politických souvislostí,“ dodal.

Ať škola pozve i opozici, navrhuje student

Student VŠE a jeden z organizátorů protestní akce Marek Pokorný doufá, že škola přednášky zruší nebo přepracuje jejich koncept.

„Jak jsem zdůrazňoval už minule, nápad je to dobrý, pojetí špatné. Přítomnost někoho z opozice by celý předmět posunula na vyšší úroveň. V situaci, kdy máme vládu s trestně stíhaným předsedou vlády, plno rádoby odborníků a to vše s podporou komunistů, mi nepřijde úplně košer zvát takové složení na akademickou půdu,“ sdělil iDNES.cz Pokorný.

„Obzvlášť po zkušenostech z minulého semestru, kdy se jasně potvrdilo, že Babiš (a nejen on) nedokáže udělat apolitickou přednášku o fungování ministerstev, ale jen si dělá kampaň a předčítá svoji vizi z knížky,“ uvedl.



Je normální, že na VŠE vystupují politici, Pokorný ale podotýká, že nikdy neměli celý kurz, který by byl jednostranně zaměřený.

Vládu pozvala škola v rámci mimosemestrálního kurzu „Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců“. Minulé, první kolo přednášek, proběhlo v dubnu a v květnu. Babiš vystoupil před studenty v květnu, ti ho přivítali koblihami. Babiš mluvil o strategii a cílech své vlády, propagoval ale také svou knihu O čem sním, když náhodou spím.

Studenti přivítali premiéra Andreje Babiše (ANO) na VŠE koblihami (10.5.2018):