Ťok: Podpora poslanců KSČM by mi nevadila, ale s podporou SPD nesouhlasím

Ťok to připustil v nedělním pořadu Partie na Primě. Společně s ním tam vystoupil i poslanec a někdejší primátor Brna Roman Onderka (ČSSD). Ten zopakoval, že sociální demokracie nepůjde do vlády s trestně stíhaným premiérem. Narážel tím na lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který je obviněný v kauze Čapí hnízdo.

Ťok pak upřesnil, že pro hnutí ANO by byla nejlepší variantou menšinová vláda, která by vládla s důvěrou určitých stran. Věří totiž, že v takovém případě by se mu podařilo prosadit více věcí než v předchozí vládě. Ministr dopravy v demisi by přitom neměl problém s podporou komunistů, ale podpora hnutí SPD by mu vadila.

Na menšinovou vládu by ale podle Onderky neměla kývnout sociální demokracie. „Že bychom za pozice nebo ústupky tolerovali menšinovou vládu, tak to v žádném případě,“ řekl Onderka. Upřesnil, že strana by neměla jít do vlády ani s KSČM. Sociální demokracie by také podle něj měla dodržovat své předvolební sliby, protože pokud se od nich odkloní, přijde ještě o další voliče.

Podle ministra dopravy v demisi karty rozdali voliči a jejich přání by se mělo respektovat. „Varianta, kterou nikdo nechce, jsou předčasné volby, protože by se nic poskládat nedalo,“ zmínil Ťok s tím, že by to však také bylo ukázkou neschopnosti politiků uzavírat dohody.