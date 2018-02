Tonda Blaník by se divil. Vláda chystá zákon o regulaci lobbingu

„Je to protikorupční návrh,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. V České republice zatím pravidla pro politický lobbing chybí. Tím, že by se lobbisté ke své činnosti přihlásili, měly by se podle úmyslu vlády omezit nežádoucí jevy s lobbingem spojené - korupce, střet zájmů nebo klientelismus.

Vláda zatím schválila věcný záměr zákona, který do vlády poslal ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Zákon chystala už minulá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, ale nestihla ho předložit. Počítá se s různými variantami regulace lobbingu. Jednou z nich je právě registr lobbistů a zaznamenávání veškerých darů přesahujících 5000 korun. Babiš ale řekl, že nepůjde o registr, ale spíš o evidenci a jde teď o to, kdo ji bude vést.

V evidenci by byli povinně všichni lidé, kteří systematicky nebo organizovaně usilují o ovlivňování zákonodárného procesu na centrální úrovni. Počítá se s tím, že by se musely vést záznamy o tom, kdo jednal s kým a v čí prospěch. Podobně to už dělají Piráti, kteří zaznamenávají všechny schůzky i jejich průběh. Lobbisté by i oficiálně získali přístup do Poslanecké sněmovny.

Navrhovaná legislativní stopa má zamezit anonymním změnám v chystaných zákonech. Státní zaměstnanci, veřejní funkcionáři a jejich odborné aparáty by měli povinnost uvádět k návrhům právních předpisů všechny lidi, kteří ovlivnili zpracování návrhu a jeho finální podobu.

Ukázka z filmu Prezident Blaník:

VIDEO: Prezident Blaník jde do kin. Ve filmu si zahrál Klus nebo Špaček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu