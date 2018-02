Vláda vyzve Uber, aby dodržoval zákony. Protest taxikářů může být přerušen

„Toto by mohl být důvod k tomu vyčkat, nikoli přestat, ale přerušit protestní pohotovost,“ řekla Karolína Venclová, místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě po více než půlhodinovém jednání s premiérem Andrejem Babišem. Dala najevo, že je spokojena a protest taxikářů, kteří opakovaně blokovali Prahu a na středu chystali již čtvrtou protestní jízdu, by mohl být přerušen.

„Pan premiér si mě poslechl, občas byl i překvapený z toho, co vlastně říkáme,“ řekla Venclová. „Zdá se, že pochopil, že máme nejspíš pravdu, že je nám křivděno, že je nám ubližováno a že je to pravda. Pan ministr Ťok to uznal také, byla jsem překvapena, mile překvapena. A domluvili jsme se na tom, že vydají prohlášení směrem ke společnostem Uber a Taxify, aby dodržovaly zákony této země. To už je velký krok,“ řekla Venclová.

Přesně o to šla požádat vládu jako vyjednavačka taxikářů. Ti se hodinu po poledni poradí, zda udělají již čtvrtou protestní jízdu Prahou. To se ale v tuto chvíli jeví jako spíše nepravděpodobné podle toho, co Venclová řekla. Očekává, že se buď Uber a Taxify stáhnou z trhu, nebo budou dodržovat zákony, které platí i pro taxikáře.

Ťok řekl, že se změnou zákona, kterou předloží poslanci, srovnají podmínky pro všechny poskytovatele, protože Uber a další podobné společnosti by mohly jízdu zprostředkovat pouze řidičům, kteří jsou oficiálně taxikáři. „Vypnout ty ostatní platformy ze zákona nelze,“ řekl Ťok.

„Podle naší novely by bylo možné zprostředkovat taxislužbu jenom těm, kdo na to mají oprávnění. Takoví ti falešní taxikáři by jezdit neměli a neměli by mít šanci mít zprostředkovanou jízdu některou z těchto platforem,“ uvedl Ťok. Poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, který rovněž přišel na vládu, řekl, že by příští týden měla být svolána schůzka všech poslaneckých klubů, zda podpoří novelu zákona, která by uložila povinnosti i zprostředkovatelům jako Uber.

Řidiči taxi tvrdí, že alternativní přepravní služby pro ně představují nekalou konkurenci, protože nedodržují zákonné požadavky pro taxi. Stát podle nich problém neřeší, a proto na protest od konce minulého týdne pořádají pomalé jízdy Prahou, kterými blokují dopravu. Změnu zákona, která má srovnat podmínky a uklidnit taxikáře, chce Ťok do parlamentu prostřednictvím poslaneckého návrhu začátkem března.