Pravidla pro výplatu dávek v poukázkách místo peněz se zmírní, vláda je pro

Plně by se peněžitá dávka místo poukázek měla vrátit lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Výjimku mají mít také lidé s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidem, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, a lidem s omezenou svéprávností. Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech „hodných zvláštního zřetele“.

Neutrální stanovisko má vláda k obdobnému návrhu skupiny zákonodárců z KDU-ČSL, pirátské strany, ČSSD a TOP 09, který je ale ještě širší. Poukázky by podle něj neměli dostávat lidé s plným invalidním důchodem, lidé starší 68 let a lidé, kterým úřady ustanovily opatrovníka. Poslanci chtějí také zrušit poukázky pro postižené lidi, kteří pobírají příspěvek na péči kvůli středně těžké závislosti, těžké závislosti a úplné závislosti na pomoci druhých, a pro pečovatele o postižené lidi.

Parlament v minulém volebním období schválil výplatu v poukázkách kvůli zamezení zneužívání peněžité dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají od loňského prosince v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si lidé mohou pořídit potraviny, základní drogerii, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby a oděvů. Nedostanou za ně cigarety nebo alkohol.