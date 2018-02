Stropnický: Okamurovy výroky jsou nepřijatelné. Vymlouvá se jako páťák

Příští týden by se mohli poslanci zabývat návrhem KDU-ČSL, aby byl Okamura odvolán z funkce místopředsedy Sněmovny. Záleží na tom, jestli se lidovcům podaří sehnat osmdesát podpisů poslanců. To, že návrh podpoří, předběžně přislíbila řada stran - Piráti, ČSSD, TOP 09, STAN a ODS. Zatím však není jasné, jak se zachovají poslanci z hnutí ANO.

Stropnický zřejmě pro návrh hlasovat nebude, přestože v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že Okamurovy výroky, které se týkaly tábora v Letech, jsou pro něj naprosto nepřijatelné a že jsou nedůstojné jak pro politika, tak pro dospělého člověka. Výmluvy lídra SPD podle Stropnického připomínají „žáčka 5. třídy, který omlouvá pozdní příchod do školy tím, že mu spadly klíče do kanálu“.

Okamura své výroky, v nichž bagatelizoval hrůzy, které byly páchány v koncentračním táboře, omluval vysokou horečkou. Podle Stropnického to však nestačí. Bude chtít, aby se Okamurovy výroky probraly na plénu. „Byl bych rád, kdyby tento bod byl zařazen a aby se k němu předseda SPD musel vyjádřit, protože to dosavadní vysvětelní mě neuspokojilo,“ shrnul Stropnický.

V pořadu pak zopakoval, že by mu vadilo, kdyby ANO vládlo s podporou SPD. Připomněl, že i z výroků některých dalších poslanců SPD mohou být občané přinejmenším rozpačití, proto mu připadá nemoudré vázat se na někoho tak proměnlivého.

Laciný antikomunismus

Vzápětí se Stropnický rozčílil, když se měl sám vypořádat s nepříjemnou otázkou. Připustil, že se ho v poslední době všichni ptají na morální rozměr možné vlády hnutí ANO s podporou komunistů a s despektem k tomu poznamenal: „Tenhle laciný antikomunismus 29 let po listopadu od lidí, kteří kolikrát nemají ponětí, co to byla normalizace a kteří si kolikrát hrají na zachránce demokracie!“ Dodal, že lidem nevyčítá stranickou příslušnost jejcih rodičů, ačkoli ta jim prý nezřídka pomohla vystudovat, což on nemohl. Uvedl, že mu však vadí, když ho tito lidé téměř označují za kolaboranta kvůli tom, že chce vládnout s podporou komunistů, která by se týkala pouze několika programových bodů a byla by stvrzená podpisem. Stropnický přitom podepsal v roce 1989 dokument Několik vět.

Kolalice ANO s ČSSD a podpora komunistů

Na závěr ministr zahraničí v demisi potvrdil, že reálnou variantou je podle něj nyní vláda hnutí ANO s ČSSD za podpory komunistů. „Je to varianta, která má svoji logiku a má svoje racio a pracuje se na ní,“ dodal Stropnický.

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček však připomněl, že sociální demokracie nechce jít do vlády s trestně stíhanou osobou. Přijala kvůli tomu dokonce na sjezdu usnesení, které nehodlá revokovat. Lídr hnutí ANO Andrej Babiš je přitom obviněný v kauze Čapí hnízdo. Hamáček vysvětlil, že nyní řeší ČSSD s hnutím ANO programovou shodu. Teprve pokud ji najde, začne řešit obsazení vlády.



Lídr sociální demokracie pak celou věc uzavřel s tím, že pokud chce někdo dosáhnout kompromisu, musí dělat ústupky. Babiš přitom médiím sdělil, že má jednoznačnou podporu ve hnutí a bude kandidátem na premiéra „až do smrti“.