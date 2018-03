Státní služba se má otevřít odborníkům zvenčí, navrhuje vláda

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna po jednání vlády řekl, že hlavní změny se týkají výběrových řízení. V současnosti počítá systém s tříkolovými řízeními, nově se bude jednat o dvě kola. „V obou se počítá se zapojením osob z praxe, pokud mají zkušenost z řídících funkcí,“ uvedl Mlsna. V případě náměstků by měla být praxe čtyřletá, u vedoucích oddělení by šlo o rok a půl, dodal.

Druhá oblast změn má podle něj přinést flexibilitu ve služebním hodnocení. U zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky by měl předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby. Mlsna dodal, že by se také měl změnit systém „známkování“, kdy by měla nově platit standardní školní stupnice od jedničky do pětky. Úředník by musel dostat čtyřku nebo pětku, aby mohl být odvolán. O novele zákona jednala minulý týden v Bruselu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Původní návrh, jímž se vláda zabývala, počítal s převedením ředitelství státní služby z ministerstva vnitra pod premiéra. Dostálová odmítla, že by novela měla umožnit čistky na úřadech, jak o tom mluví opozice. „Chceme rozvolnit výběrová řízení ve druhém kole, abychom do státní správy mohli přijímat i opravdu odborníky z praxe,“ řekla Dostálová.

Vláda si přesto hned vysloužila kritiku od opozice. „Návrh možní v rámci celé státní správy jednodušeji měni lidi ve státní správě včetně ředitelů služebních úřadů a tajké daleko jednodušeji dosazovat lidi nové. Kdo sleduje personální politiku vlády v demisi, tak cíl i chápe,“ napsal na Twitteru první místopředseda lidovců Marian Jurečka.

Zákon, který platí od ledna 2015, měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie.