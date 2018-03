Vláda má na stole výraznou slevu jízdného pro seniory a studenty

Sleva jízdného má stát letos 3,26 miliardy korun, přičemž se počítá s tím, že je vláda vezme z rozpočtové rezervy. Od příštího roku vyjde zlevnění jízdného na 5,83 miliardy korun ročně.

Změna, která výrazně uleví studentům i seniorům, má platit od chystané změny jízdního řádu 10. června. Počítá se ale také s tím, že dopravci se budou moci rozhodnout, na kterých spojích nové výrazné slevy jízdného umožní.

„Tenhle systém bude jednoduchý a férový,“ prohlásil nedávno Babiš. Důchodcům by podle něj mělo stačit jen ukázat na nádraží u pokladny občanský průkaz a obdobně by to mělo fungovat i u studentů.



V programovém prohlášení vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zdarma, ale nakonec se má sleva týkat i autobusových dopravců, kteří by se mohli cítit oproti těm, které provozují vlakovou dopravu, znevýhodněni.