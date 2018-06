Zemanovi navzdory. Poche jako politický tajemník fakticky povede zahraničí

Bude to poměrně bizarní událost. Prezident Miloš Zeman totiž Pocheho coby jediného navrženého člena kabinetu ve středu ministrem nejmenoval (psali jsme zde). Kandidát ČSSD dokonce na Hradě ani nebyl. Zemanův kancléř Vratislav Mynář mu totiž v úterý sdělil, že by to asi nebylo vhodné.

Poche se přesto do Černínského paláce chystá až ve čtvrtek ráno. I tam to bude nést prvky absurdity. Premiér Babiš totiž ministerstvo oficiálně předává předsedovi ČSSD a šéfovi resortu vnitra Janu Hamáčkovi.



Jenže Poche chce být u toho. V příštích týdnech totiž hodlá ministerstvo zahraničí fakticky řídit i bez prezidentova jmenování. Nejspíš z pozice politického tajemníka.

„Není to zvláštní,“ tvrdí o své čtvrteční účasti v Černínském paláci Poche. „S Janem Hamáčkem velmi detailně řešíme proces, který ve čtvrtek započne. Jako politický tajemník budu vykonávat koordinační činnost jak v oblasti zahraničněpolitické, tak v personální,“ sdělil ve středu MF DNES Poche, že si přivede vlastní tým, v němž budou kromě jiných exnáměstek Lukáš Kaucký či jeho asistent z europarlamentu Tomáš Petříček.

„Mé působení na ministerstvu teď bude bez nároku na jakoukoli finanční odměnu,“ dodal Poche, jemuž i nadále poběží plat europoslance.

Socialisté vědí, že situace bude dlouhodobě neudržitelná. Jejich původní plán počítal s tím, že přimějí premiéra Babiše, aby podal na prezidenta Zemana kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. To však Babiš odmítá, ačkoli část socialistů v kuloárech vyhrožovala, že by v takovém případě nemuseli jejich poslanci hlasovat pro důvěru vládě.

Přesto se Poche ministerské funkce nevzdává. „Věřím, že se situace v dohledné době zdárně vyřeší.“

Bezprostředně po převzetí nepřevzetí ministerstva nejspíš milovník jízdy na kole a místopředseda Českého svazu cyklistiky Poche zamíří zpět za svými kamarády na poslední den dovolené v rámci cyklistické tour Czechoslovenia 2018.