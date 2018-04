Komunisté pohořeli na vládě s návrhy referenda a náhradního výživného

Vicepremiér vysvětlil negativní stanovisko vlády k oběma návrhům komunistů. „Je tam velmi malé množství petentů, pouhých 100 tisíc je málo,“ řekl Brabec.

„Vymezení předmětu referenda je příliš široké,“ pojmenoval další výhradu vlády. Komunisté totiž podobně jako SPD Tomia Okamury chtějí, aby byla možnost hlasovat o setrvání v mezinárodních organizacích jako je NATO nebo Evropská unie a to je pro hnutí ANO nepřijatelné.

Brabec připomněl, že další návrhy zákona o obecném referendu jsou již jsou ve Sněmovně a že vláda dala souhlasné stanovisko k návrhu ČSSD, který počítá s tím, že referendum by mohlo vyvolat 800 tisíc lidí.

K odmítnutí komunistického návrhu na zavedení náhradního výživného pro toho z rodičů, jemuž druhý z bývalého páru neplatí alimenty na děti, Brabec řekl, že „systém by měl být řešen komplexně“, neřekl ale jak. Vládě je podle jeho slov přece jen bližší myšlenka zálohovaného výživného, což při jednáních o vládě prosazuje také ČSSD. „Jednáme jak s ČSSD, tak s KSČM,“ uvedl vicepremiér s tím, že problém zajištění alimentů pro samoživitele je při jednání o vládě tak důležité, že ANO bude hledat variantu, která bude přijatelná pro všechny tři strany jednající nyní o menšinové vládě tolerované komunisty.

Odmítnutí dvou komunistických návrhů je již několikátým nesouladem mezi vládou a KSČM v posledních několika dnech. Komunistům se nelíbilo už vyhoštění tří Rusů z České republiky jako součást evropské solidární akce s Velkou Británií poté, co byl v britském Salisbury otráven dvojitý agent Sergej Skripal s dcerou. Podruhé to mezi vládou a KSČM zaskřípalo, když ministr spravedlnosti vydal do USA ruského hackera Jevgenije Nikulina.