Česká vláda si oblíbila Řecko, na dovolené tu jsou Babiš či Metnar

Volno s rodinou tráví v Řecku premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar a společně s manželkou už je navštívil také ministr kultury Antonín Staněk.

Premiér Babiš, jehož pracovní tempo označují mnozí za šílené, odjel s rodinou odpočívat na ostrov Mykonos. Cestovatelské příručky líčí Mykonos jako ostrov pelikánů, větrných mlýnů a členitého pobřeží plného menších i větších zálivů s průzračným mořem.



Toho si nepochybně plnými doušky vychutnává i český premiér. Jak se svěřil MF DNES, nejvíc si užívá toho, že spí bez budíku, nikam nespěchá, v klidu snídá a večeří. „To jsou pro mě velice vzácné věci,“ napsal v SMS zprávě z dovolené Babiš. K moři po Evropě se během své dovolené už vypravili nebo teprve vypraví také ministři financí, životního prostředí, vnitra, pro místní rozvoj nebo zdravotnictví.

„Teď jsem ještě v práci v Praze, ale dovolenou budu trávit ve Španělsku,“ napsal MF DNES posledně zmiňovaný Adam Vojtěch s tím, že na jihu Evropy jej nečeká klasická dovolená v hotelu, ale putování po silnici podél pobřeží.

Aktivnější dovolenou má už za sebou také ministr vnitra Jan Hamáček. Strávil týden s rodinou na plachetnici. „Plavili jsme se kolem severní Sardinie a jihu Korsiky,“ přiblížil Hamáček. Současně probíhající vládní dovolenou už nicméně Hamáček tráví v práci.



Dovolená v práci

Ve svých resortních kancelářích zůstali i ministři práce a sociálních věcí Jana Maláčová a spravedlnosti, kteří nastoupili teprve před pár týdny.

„Pan ministr Jan Kněžínek během vládních prázdnin dovolenou čerpat nebude,“ uvedl v odpovědi mluvčí šéfa justice Vladimír Řepka.

V České republice zůstal i ministr zemědělství Miroslav Toman. Na rozdíl od svých pracovně vytížených kolegů si užívá doma dovolenou s dětmi. Není však zase tak aktivním „zemědělcem“ jako jeho předchůdce Marian Jurečka, který o žních opravdu sedal za volant kombajnu a brázdil pole, na kterých hospodaří.

Brabec má rád Šumavu

Za dětmi se vypravila i ministryně financí Alena Schillerová. „Paní ministryně nejprve navštíví dětský tábor ve Skočicích, kde tráví prázdniny děti zaměstnanců Celní správy. Poté se chystá na krátkou dovolenou u moře v Chorvatsku,“ přiblížil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Část dovolené v republice a část v zahraničí bude trávit i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Ministr životního prostředí Richard Brabec vyrazí letos na Mallorku.

„K moři vyrazím po několika letech,“ přiznal MF DNES Brabec s tím, že on jinak nejraději tráví volno na Šumavě.

„Ministr Dan Ťok zvolil pro svou letošní dovolenou Slovinsko,“ uvedla Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Jak se šéf zmíněného resortu na jih vydal a zda stejně jako tisíce Čechů vyrazil po opravované dálnici D1, není zřejmé.

Jasné pak není ani to, kam nebo kde a jak bude trávit dovolenou ministr školství Robert Plaga. Jako jediný z členů vlády MF DNES ani po urgencích neodpověděl. Vládní prázdniny potrvají do 15. srpna. Premiér Andrej Babiš však upozornil, že on bude v práci už o dva dny dřív.