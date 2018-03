Pelikán zřejmě nebude v příští vládě. Kvůli ruskému hackerovi, tvrdí LN

Petr Mlsna se na otázku, zda by měl v příští vládě zastat resort ministra spravedlnosti, nevyjádřil. Premiér v demisi Andrej Babiš informaci vyvrátil. „Je to nesmysl,“ uvedl Babiš.

Podle informací LN by jmenování Mlsny ministrem spravedlnosti mělo urychlit vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina zpátky do Ruska. Nikulin byl v Praze zadržen v říjnu 2016 a kromě Ruska o něj usilují i Spojené státy. Prezident Miloš Zeman letos už dvakrát žádal Pelikána, aby Nikulina vydal právě na východ (informovali jsme zde).

Současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v posledních dnech několikrát vystoupil proti strategii vlády. Nesouhlasil například se zvolením komunisty Zdeňka Ondráčka šéfem komise pro kontrolu GIBS (psali jsme zde) nebo se setrváním Tomia Okamury v čele sněmovny.

Devětatřicetiletý právník a náměstek ministra vnitra Mlsna měl do křesla ministra spravedlnosti nakročeno už v roce 2009, kdy ho do svého kabinetu chtěl dosadit předseda úřednické vlády Jan Fischer. O čtyři roky později měl mimo jiné políčeno i na pozici soudce Soudního dvora Evropské unie. Koncem roku Mlsna vystupoval v médiích v souvislosti s kauzou duplicitních podpisů zákonodárců na kandidátních listinách do prezidentských voleb.