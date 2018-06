Plán B: neobsazený post šéfa zahraničí dočasně povede jiný ministr ČSSD

Vzniká plán, který by umožnil vznik menšinové koaliční vlády ANO s ČSSD, i kdyby se nepodařilo přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby jmenoval ministrem zahraničí europoslance Miroslava Pocheho. Post šéfa diplomacie by zatím zůstal neobsazený, ale řízením resortu by byl pověřen jiný člen vlády za ČSSD. Zeman se s Pochem sejde v pátek.