Facebook až od 15 let. Do té doby se souhlasem rodičů, navrhla vláda

8:47 , aktualizováno 9:36

Vláda navrhla, aby pro zřízení Facebooku do 15 let v České republice byl nutný souhlas rodičů. Evropská unie přitom chce takovou ochranu dětí jen do 13 let. Aby byl před Facebookem „chráněny“ děti až do patnácti let, navrhla při jednání vlády předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů a získala pro to podporu ministrů.