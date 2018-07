Hnilička představil plán, jak by měla vypadat Národní sportovní agentura

V současnosti spadá sport pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pokud by však poslanci schválili Hniličkovu novelu, vznikla by zcela nová vládní instituce pro sport - Národní sportovní agentura.

Jak Hnilička řekl iDNES.cz, dostal to za úkol od lídra hnutí ANO Andreje Babiše. Vznik samostatné instituce pro sport je totiž i součástí programového prohlášení vlády. Změnu už podle něj podpořilo 52 poslanců, pod novelou je jich podepsáno 48. Drtivá většina z nich je z hnutí ANO.

Hnilička si od zavedení nové instituce slibuje, že už nebude docházet k pochybnému rozdělování dotací a navíc bude i větší kontrola příjemců státních peněz. „Změna vychází především z toho, v jakém stavu je náš sport. Jak je financován, což souvisí i s kauzami, které byly v posledních letech s financováním sportu. V neposlední řadě také chceme zlepšit zdravotní stav našich dětí,“ zdůvodnil Hnilička, proč je podle něj potřeba zavedení instituce.

Zvýšení nákladů o 80 milionů

Novelu zákona nyní bude muset projednat vláda. V případě, že by prošla i Sněmovnou a Senátem, měla by vláda jmenovat na návrh premiéra i předsedu agentury, který by ji vedl šest let. Ten by si do čela vybral další dva místopředsedy, kteří by ho zastupovali a měli by pravomoci v rozsahu, jaký předseda stanoví.



Na provoz agentury by ještě dohlížela desetičlenná rada. Pět z nich by Sněmovna zvolila z řad svých poslanců a zbytek by byl vybrán z úředníků ministerstev školství, obrany, vnitra, financí a místního rozvoje.

Agentura by měla mít 60 zaměstnanců v době svého vzniku, který je plánovaný na polovinu roku 2019. Polovina z nich by pod agenturu přešla z ministerstva školství. V konečném stavu by pak měla mít 80 pracovníků. Zvýšily by se tím i prostředky od státu, které by potřebovala na provoz. V roce 2020 by stála o 80 milionů korun ročně více, než v současnosti dostává odbor sportu na ministerstvu školství. Jeho rozpočet je necelých dvacet milionů ročně.

„Ano, je tam určitý nárůst, ale souvisí to s tím, že vytváříme samostatný ústřední orgán se samostatnou rozpočtovou kapitolou. Tudíž si nemůžeme delimitovat pouze odbor sportu, který je na MŠMT, ale i ty ostatní funkce. Hlavně chceme vytvořit silný kontrolní odbor a ICT oddělení. Digitalizace systému je klíčová, stejně jako kontrolní odbor,“ uvedl Hnilička.

Upřesnil, že instituce musí kontrolovat, kam peníze jdou a jak je s nimi nakládáno. Podle novely by ještě smyslem agentury bylo vytvářet podmínky pro sport dětí a všech obyvatel. Dále by měla vydávat antidopingový program, zajišťovat propagaci sportu a koordinovat činnost resortních sportovních center ministerstva školství, obrany a vnitra. Kromě toho by agentura také měla vést v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.



Opozice přijímá návrh vesměs pozitivně

S plánem na vlastní agenturu pro sport souhlasí i členové z podvýboru pro sport z řad opozice. „Neměl bych s tím mít nějaký větší problém. Je to první krok, že v tom sportu se opravdu něco děje a něco se dělá. Mělo by to jít k lepšímu,“ řekl iDNES.cz poslanec a někdejší skokan na lyžích Jakub Janda (ODS) s tím, že s detaily návrhu se však ještě podrobně neseznámil.



Lidovecký poslanec Stanislav Juránek je dokonce pod návrhem zákona podepsaný. „Spolupracuji na tom, aby znění bylo co nejlepší, protože si myslím, že je to cesta správným směrem,“ uvedl Juránek. „Podpořil jsem to proto, že sportovní prostředí potřebuje v tuto chvíli změnu a potřebuje určitou míru samosprávy, tedy aby lidé, kteří ve sportu pracují, to mohli ovlivnit, a agentura je podle mě cesta správným směrem,“ dodal.

Naopak poměrně vlažně přijímá novelu zákona poslanec Lukáš Bartoň (Piráti). „Návrh novely jsme dosud dopodrobna neprostudovali. Diskutujeme, jaké to bude mít důsledky a jaké by z toho mohly vzniknout situace. Nezdá se nám vhodné mít sport vyčleněný mimo rozhodování vlády jako ústřední orgán,“ sdělil iDNES.cz Bartoň.

S agenturou by mělo spolupracovat i ministerstvo pro místní rozvoj, a to především z hlediska investic. „Letos je tam vymezeno zhruba 600 milionů korun na sportoviště při školách v majetku obcí do určité velikosti,“ uvedl Hnilička.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval iDNES.cz sdělil, že novelu ještě neviděl. „Obecně platí, že to, jestli bude peníze rozdělovat ministerstvo nebo agentura, není klíčové. Rozhodující je, kdo bude o rozdělování prostředků rozhodovat a v tom má Milan Hnilička naši velkou podporu,“ řekl Kejval.