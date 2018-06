Nová vláda s novou mluvčí, Peterová po 195 dnech končí

Peterová nastoupila do funkce do funkce v polovině prosince. „Stejně jako dneškem končí Andrej Babiš se svou první vládou, končím i já. Jako nejdelší mluvčí vlády v demisi. Bylo to 195 dnů neocenitelných zkušeností. Šest měsíců a 13 dnů plných zážitků a nových kontaktů, které věřím využiji i nadále,“ uvedla na svém Twitteru.

Její nástupkyně by měla být uvedena do úřadu ve středu ráno při jmenování vlády. Podle informací iDNES.cz by se mělo jednat o televizní reportérku.



Peterová v minulosti pracovala například pro Českou televizi nebo byla mluvčí provozovatele české přenosové soustavy ČEPS.

Předchozí kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) zastupoval po celou dobu jeho trvání mluvčí Martin Ayrer.