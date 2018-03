Rady za miliony. Kdo psal proslovy Sobotkovým ministrům?

Za působení exministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) proslul na ministerstvu bývalý spolumajitel PR agentury Bison & Rose Miloš Růžička nebo třeba bývalý náměstek policejního prezidenta a mozek policejní reorganizace Zdeněk Laube. Tak trochu v jejich pozadí zůstával Václav Váchal, Chovancův letitý známý z Plzně.



Byť tento muž byl a je tajemníkem magistrátu Plzně, někdejšímu šéfovi resortu vnitra poskytoval podle smlouvy „konzultace auditních výstupů, bezpečnostní problematiky, vzdělání“ – to stojí v odůvodnění činnosti v seznamu poradců.

Co přesně pro Chovance dělal? Váchal výčet činností zveřejnit nechce. „Výslovně si nepřeji publikovat, neboť jsou významně dotčena moje práva a práva osob blízkých,“ odpověděl na dotaz. A konkrétnější nebyl ani bývalý ministr. „Každý z poradců plnil různé úkoly podle specifického zadání, případně podle své odbornosti,“ uvedl pro MF DNES.

Váchal si jako poradce ministra vnitra za dva roky přišel na bezmála půl milionu korun. S Chovancem nicméně Váchala nepojí jen tato spolupráce. Muž, který 20 let pracoval u plzeňské kriminálky, se totiž s Milanem Chovancem zná několik let. Nejprve vedl odbor kontroly města Plzeň a poté šéfoval internímu auditu na krajském úřadě, kde tehdy působil i Chovanec.



V době, kdy byl Chovanec hejtmanem, působil tři roky jako předseda představenstva Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje. A v únoru 2014, tedy po jmenování Sobotkovy vlády, si ho Chovanec přivedl s sebou na ministerstvo a jmenoval ho šéfem odboru interního auditu a kontroly. Navíc mu ještě politikova manželka prodala dům, který měl předtím Váchal pronajatý. A to za 3,75 milionu korun, z čehož jako dar od manželky připadlo Chovancovi 2,5 milionu, jak v minulosti přiznal.

To Lubomír Bokštefl, poradce jeho stranického kolegy – exministra průmyslu a obchodu Jana Mládka – resort proslavil svým výrokem o „stěhování“ za levnějšími tarify do Polska. Stal se dokonce Mládkovým náměstkem, ale spolu s ním po 18 dnech skončil. Radit na ministerstvu vydržel až do konce loňského roku.

Čtyři miliony za čtyři roky

Lidovci Pavel Bělobrádek coby vicepremiér sídlící na Úřadu vlády a ministr zemědělství Marian Jurečka shodně zaměstnali někdejšího mluvčího vlády Mirka Topolánka Martina Schmarcze. Ten sice v roce 2007 v anketě Mluvčí roku získal anticenu „Němá barikáda“, nicméně lidé z ODS se nikdy netajili tím, že pro ně psal bravurní projevy. Zřejmě i proto si jej do svých služeb najali i oba lidovci. Za čtyři roky Schmarczovi Úřad vlády a ministerstvo zemědělství dohromady vyplatily zhruba 3,7 milionu korun.

Karla Šlechtová (ANO) se po volbách z ministerstva pro místní rozvoj přesunula v nové vládě Andreje Babiše na ministerstvo obrany. A s ní se na nový resort přesunul i poradce Martin Mrnka. „Jako poradce pomáhá paní ministryni zejména s přípravou na televizní rozhovory a s plánováním jednotlivých mediálních vystoupení,“ odpověděl mluvčí úřadu Jan Pejšek.



Podle zveřejněných dokumentů si za asi měsíc svého poradenství pro Šlechtovou na obraně vydělal dvacet tisíc korun. To na ministerstvu pro místní rozvoj si za přípravu ministryně na televizní vystoupení za tři roky přišel na víc než 1,6 milionu korun. Na dotaz, proč si Šlechtová vybrala zrovna Mrnku, současná šéfka obrany nereagovala.

Šlechtové pomáhala i specialistka na komunikaci v krizových situacích a někdejší mediální poradkyně slovenského premiéra Roberta Fica Ľubica Mižičková. „Paní ministryni radila například, jak postupovat při prosazování zákona o pohřebnictví, který sice přináší více práv zemřelým a pozůstalým, ale narážel na silnou lobby dotčených pohřebních služeb,“ hájí svoji bývalou šéfovou mluvčí resortu Veronika Vároši.

Mižičková za své služby od druhého pololetí roku 2016 inkasovala zhruba tři čtvrtě milionu korun, přičemž necelý půlmilion si vydělala v posledním půlroce loni.