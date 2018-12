Premiér a ministři nepřišli na interpelace. Tragédi, zní z opozice

Na místech pro členy vlády nebylo dnes ráno ani živáčka, přestože na ministryním a ministrům v tu chvíli měli začít poslanci pokládat své dotazy. Schůze Sněmovny tak byla přerušena na asi 15 minut.

„Pan předseda Sněmovny (Radek) Vondráček (ANO) plánuje odměňovat poslance podle jejich účasti. Kdyby se ministři hodnotili podle jejich účasti na jednáních jako jsou interpelace, tak by splakali nad výdělkem,“ komentoval absenci členů vlády předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Ondřej Profant (Twitter) @ondrej_profant Profesionalita dle ANO: 1) Ministři nepřijdou na interpelace, 2) Po odložení dorazí 1 ministr, 3) Hlasujeme o odložení bodu písemné interpelace, protože nemáme koho interpelovat... Hnutí ANO je proti přerušení do přítomnosti ministra. Jsou to opravdu tragédi. odpovědětretweetoblíbit

Po čtvrthodinové přestávce nakonec dorazil, jako jediný z vlády, ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Přestože opozice žádala o další přerušení, než dorazí i další ministři, na které měly jejich interpelace mířit, poslanci ANO hlasovali proti.

Podle poslance Vojtěcha Munzara (ODS) je takové jednání neuctivé vůči všem poslancům. „My se připravujeme na interpelace, jsme zde, a neustále je to blokováno buď nepřítomností ministra nebo strachem poslanců ANO, že by paní ministryně mohla odpovídat,“ kritizoval Munzar chování vládního ANO a ČSSD. „Jsou to opravdu tragédi,“ komentoval jejich postup poslanec Ondřej Profant (Piráti).

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Arogance moci a pohrdání parlamentem-to je nová politická kultura vládní většiny. Ministři nechodí na písemné interpelace. Dnes nejprve nebyl z vlády přítomen nikdo, jednání PS se muselo přerušit, pak přišel jediný ministr kultury, ale ne ti, kteří měli na interpelace odpovídat. 5 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika není špatná docházka ničím novým pod sluncem. „Mám pocit jakéhosi déja vu. Ani ministři za vlád ODS zde při interpelacích nebývali tak častými hosty, jak bychom si dnes přáli,“ uvedl komunistický poslanec.



Velká absence členů vlády na interpelace není ve Sněmovně novinkou. Příliš velká účast na interpelacích není ani z řad poslanců. Na zářijové schůzi bylo v sále během interpelací celkem 17 zákonodárců z celkového počtu 200. Ministrů dorazilo pět.