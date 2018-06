Zeman jmenováním Hamáčka porušil ústavu, shodují se právníci

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslal na Pražský hrad seznam jmen jím navrhovaných ministrů nové vlády, mezi nimi europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), který měl stanout v čele resortu zahraničí. Prezident Miloš Zeman, jemuž je Poche od počátku trnem v oku, však ve středu pověřil vedením diplomacie Jana Hamáčka (ČSSD), který je zároveň ministrem vnitra.

„My jsme o tom diskutovali s panem prezidentem, a proto, aby tady nevznikla nějaká krize, tak ta varianta s pověřením pana Hamáčka byla diskutována a ve finále je realizována,“ řekl po jednání vlády Babiš. Na dotaz iDNES.cz rezolutně odmítl, že by v předloženém seznamu bylo jiné jméno: „Není to pravda! Navrhl jsem pana Pocheho!“



Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček odmítl sdělit, zda prezident obdržel návrh na jmenování Hamáčka do funkce ministra zahraničních věcí.



Kysela: Ústava s tím nepočítá, předpokládá, že jsme gramotní

Podle ústavního právníka Jana Kysely takový postup není možný, Babišův původní návrh podle něj musel projít nějakou modifikací. „Pokud se tak nestalo, pak máme dvě pochybnosti. Jedna pochybnost je, jestli prezident republiky může odmítnout návrh na jmenování ministra vlády. Je tu i druhá pochybnost, jestli může bez návrhu předsedy vlády jmenovat ministrem pana Hamáčka,“ řekl pro iDNES.cz Kysela.



V ústavě je uvedeno, že prezident republiky na návrh předsedy vlády jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev. Podle Kysely by tedy jmenování Hamáčka na post šéfa diplomacie bez jeho předchozího navržení bylo protiústavní. Není však podle něj zřejmé, zda je takové jmenování neplatné. „S touto variantou nikdo nepracuje, protože se předpokládá, že jsou všichni gramotní a ten článek si přečetli.“

Kysela však zároveň upozornil, že by bylo možné celou věc řešit, pokud by premiér dal najevo, že takové jednání prezidenta nepřijímá. „Pak tam musí být aspoň nějaký úžas ve tváři nebo otázka na Kancelář prezidenta republiky. Pokud se všichni tváří, že si to řekli, tak tu asi není prostor pro nějaký kompetenční spor,“ uzavřel s tím, že návrh předsedy vlády nemusí být v oficiálním dopisu, ale může být sdělen i ústně.

Řešením je kompetenční žaloba. Nikdo ji však nepodá

Podobného názoru je i ústavní právník Jan Kudrna. „Pokud by to takhle skutečně bylo, tak by to podle mě bylo v rozporu s ústavou,“ odpověděl na dotaz, zda je Zemanovo jmenování Hamáčka bez návrhu Babiše protiústavní.

Připouští však, že takovou situaci není možné řešit, pokud někdo nepodá kompetenční žalobu. „Kde není žalobce, není soudce. Když nakonec všichni mlčí a konají podle toho, tak není, kdo by to spustil.“

Nad jmenováním Hamáčka se pozastavil také ústavní právník Marek Antoš:

Premiér Babiš i šéf sociálních demokratů Hamáček, který Pocheho do čela resortu prosazoval, v předchozích dnech opakovaně uvedli, že kompetenční žalobu nepodají. Hamáček vysvětlil, že podání kompetenční žaloby se sice může zdát jako řešení, ale znamenalo by podle něj pouze zafixování celého problému, než soud rozhodne. Situaci chce řešit dalším jednáním.