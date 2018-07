Vláda odmítla návrh poslance ANO přejmenovat mateřskou dovolenou

„Péče o dítě není žádná dovolená, tedy čas odpočinku mezi prací, ale je to pro každou matku či otce tvrdá dřina,,“ řekl ke svému nápadu iDNES.cz poslanec vládního ANO Juchelka.

Striktní ne vlády, v níž dominuje jeho strana, snižuje šanci návrhu na minimum, ale poslanci se jím budou zabývat. Juchelka může teoreticky na svou stranu získat většinu poslanců i proti vlastnímu hnutí.

V odmítavém stanovisku vlády je, že mateřská dovolená je tradiční pojem a v právním řádu se vyskytuje již desítky let a že stejný termín používá německé, anglické i francouzské zákonodárství.

Juchelkův návrh považuje vláda i za nedopracovaný, protože opomíjí, že s termínem „mateřská dovolená“ pracuje i řada zákonů, které poslanec opomněl. Pod jeho návrh se přitom podepsalo téměř čtyřicet poslanců, všechno muži.

„Je to takhle schválně, abychom ukázali, že si mužská část populace nemyslí, že by o děti měly pečovat pouze ženy, ale že si to uvědomují i muži. Proto jsem poprosil jenom kolegy poslance,“ vysvětlil Juchelka.