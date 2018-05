KOMENTÁŘ: ČSSD zřejmě získá ve vládě o půl ministerstva navíc

ČSSD by měla získat vnitro, resort práce a sociálních věcí, kulturu, zahraničí a jedno další ministerstvo. Na poslední chvíli se objevil menší zádrhel, byť bude zřejmě jen formální.

Na ministerstvo zemědělství se totiž dlouhodobě počítá s exministrem ve vládě Jiřího Rusnoka a šéfem Potravinářské komory ČR Miroslavem Tomanem. Vzhledem k tomu, že je nestraník Toman zároveň pokládán za vyslance prezidenta Miloše Zemana i KSČM, se hraje hlavně o to, za koho ve vládě usedne.

Toman je totiž zadobře i s Andrejem Babišem, který mu dokonce nabízel ministerstvo i při sestavování prvního kabinetu. Jelikož tehdy šéf potravinářské komory odmítl, došlo na Jiřího Milka, s nímž je ale Babiš nespokojen. Kromě jiného kvůli průšvihu se zastropováním přímých plateb z EU.

Do toho přišla ČSSD, za kterou o zemědělství vyjednávala skupina v čele s Michalem Haškem. Zemědělská komise posléze na ministerský post navrhla buď Tomana, anebo právě Haška. Protože „lánský pučista“ je pro řadu spolustraníků nepřijatelný, zbyl Toman. A jsme u jádra pudla.

Vzhledem k tomu, že by ho do vlády chtěli kromě socialistů i Babiš, Zeman a komunisti, ČSSD by tak de facto přišla o jedno z „tvrdě vydupaných“ ministerstev. Zrodil se proto plán, že sociální demokraté nechají ministerstvo i s Tomanem Babišovi, a řeknou si o jiný resort.

V úvahu přichází šéfem ANO dokola nabízené ministerstvo obrany, čímž by si vyřešil „problém Karla Šlechtová“. Jenže vzhledem k tomu, že předseda Jan Hamáček míří na vnitro, by na něj ČSSD neměla personu. Z dlouholetého náměstka na obraně Jakuba Landovského totiž chtějí pražští socialisté udělat lídra kandidátky v podzimních komunálních volbách.

Sociální demokraté tedy spíš ukážou na jedno z „ekonomických“ ministerstev. Z nich je přitom ANO ochotno „pustit“ maximálně průmysl a obchod, kde Babiš není příliš spokojen s Tomášem Hünerem. Na své by si tak mohli přijít jak šéf ANO, tak socialisté. Jak ostatně řekl jeden z nich, díky rošádě a Tomanovi „bychom fakticky měli pět a půl ministerstva“.