Vláda chce umožnit, aby šlo také v Česku podávat hromadné žaloby

Podle návrhu by jednotliví členové skupiny žalobců mohli se soudem komunikovat jen prostřednictvím zástupce skupiny nebo jeho advokáta.

„Když někoho připravíte o miliardu, nejspíš vám to neprojde, když deset milionů obyvatel každého o stokorunu, asi vám to projde, ačkoli ve výsledku je to stejná částka. Proč vám to projde? Protože nikdo z těch, kdo byli připraveni o stokorunu, ačkoli je jim to nepříjemné, nebude utrácet čas a peníze se o tu stokorunu soudit,“ popsal ministr spravedlnosti na konkrétním příkladu, oč jde.

A podle Pelikána je to v dnešní ekonomice celkem častá situace. „My to pociťujeme jako selhávání práva,“ řekl ministr spravedlnosti.

„Počítám, že v průběhu letošního roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího, by ministerstvo mělo být schopno dokončit návrh zákona. Nebude asi jednoduché to prosazovat v Parlamentu,“ odvětil Pelikán na dotaz iDNES.cz, kdy by zákon mohl být přijat a začít platit. Možnost uplatnit stejné či podobné nároky v jediném soudním řízení slíbila současná vláda v programovém prohlášení.

V Česku zatím podávat hromadné žaloby nelze. Ve většině evropských států to jde, přičemž žaloby se týkají například nároků, které vzniknou spotřebitelům nekalým či protiprávním jednáním podnikatelů, nároků vzešlých z porušení práva životního prostředí nebo z pracovněprávních vztahů.