Vláda podpořila návrh ČSSD na referendum, nebylo by možné o EU

Pro vypsání jakéhokoli referenda by v případě, že by návrh prošel, bylo potřeba deset procent oprávněných voličů, což je zhruba 850 tisíc podpisů. Pro závaznost referenda by byla potřeba nadpoloviční většina voličů, kteří jsou oprávněni hlasovat.

Návrhu sociální demokracie pomohlo, že ČSSD právě vyjednává o vytvoření menšinové koaliční vlády s ANO s tolerancí komunistické strany.

Vyloučeny z hlasování mají být otázky základních práv a svobod, hlasování o věcech rozpočtových a daňových, hlasování, která by vedla k porušení závazků vyplývajících z mezinárodního práva, či hlasování o odvolávání lidí z funkcí či o jejich jmenování.

Přípustnost otázky všelidového hlasování, které by vyhlašoval prezident, by mohl přezkoumat Ústavní soud. Podnět by mohla dát vláda nebo skupina poslanců či senátorů. Rozhodnutí přijaté v referendu by bylo závazné pro vládu a obě parlamentní komory po dobu volebního období Sněmovny, nejméně však tři roky.