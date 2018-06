Poche bude na seznamu členů budoucí vlády, který Babiš nese na Hrad

8:25 , aktualizováno 8:53

Na seznamu nominantů ke jmenování do vlády bude i europoslanec Miroslav Poche, který aspiruje na ministra zahraničí. Ráno to Radiožurnálu potvrdil premiér Andrej Babiš. Seznam doručí na Hrad v pondělí do devíti hodin. Pocheho však odmítají prezident Miloš Zeman i komunisté, s jejichž předsedou Vojtěchem Filipem se chce Babiš sejít v úterý. KSČM má menšinovou vládu ve Sněmovně tolerovat.