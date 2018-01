Silný vítr způsobil výpadky elektřiny, hasiči likvidují popadané stromy

„K 21. hodině eviduje dispečink ČEZ Distribuce na šest desítek poruch na vedení vysokého napětí, další desítky pak na nízkém napětí. Bez elektřiny je aktuálně třicet tisíc odběrných míst. Jen pro srovnání, k 19.00 hodině jsme bez elektřiny evidovali na cca 40 tisíc odběrných míst. Tedy se dá říci, že se situace zlepšuje a poruchy se nám daří opravovat a dodávky elektřiny obnovovat,“ popsala mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Vítr se přesunul na sever Čech, nejvíce poruch energetici nyní evidují v Libereckém a Ústeckém kraji, konkrétně na Českolipsku a Děčínsku. „Vytížené je také distribuční call centrum, k deváté večerní odbavili operátoři kvůli vichřici na 5 500 hovorů. Dle předpovědí počasí předpokládáme, že se situace bude i nadále uklidňovat,“ dodala mluvčí.

„Největší výpadky byly na Sokolovsku, kde bylo až 4 000 odběrných míst bez proudu, ale nyní je to už jen 1 500. Na Karlovarsku to bylo okolo 1 200. Situace se ale postupně zlepšuje, vítr už slábne,“ řekla večer mluvčí ČEZ pro západní Čechy Michaela Jirovcová.

Nejčastější příčinnou poruch na vedení je pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory, přetrhané vodiče. Silný vítr a s ním spojené následky se postupně přesunují na východ. Vítr a sníh komplikoval dopravu už během dne (více v článku Sníh a vítr komplikují dopravu, silnice mohou klouzat. D1 je průjezdná).

Kvůli silnému větru vzrostl i počet výjezdů středočeských hasičů, nyní v této souvislosti evidují kolem čtyřiceti událostí. Nikdo při nich nebyl zraněn. Podle mluvčího středočeských hasičů Petra Svobody jde například o pády větví nebo stromů.

Hasiči vyjížděli například k pádům stromů na vozidlo, v jednom případě šlo o osobní auto, v dalším případě nákladní. „V obou případech se to obešlo bez zranění,“ uvedl mluvčí. Podle něj vzrostl počet zásahů po celém Středočeském kraji.

Pražští hasiči v souvislosti se silným větrem zasahovali u sedmi událostí, šlo se o uvolněné plechy a poškozené billboardy.

Hasiči Praha (Twitter) @HasiciPraha V souvislosti se silným větrem zasahovali pražští hasiči do 18:00 hodiny u sedmi událostí. Jednalo se o uvolněné plechy a poškozené billboardy. odpovědětretweetoblíbit

V Karlovarském kraji hasiči už odpoledne vyjížděli k více než 40 událostem, které se týkaly popadaných stromů nebo poruch vedení elektřiny. Dalších šest výjezdů způsobil vítr na střechách. V podvečer ale příval nových událostí ustal.

S následky silného větru se potýkali také v Ústeckém kraji. Řidiči si večer musí dát pozor na rozličné předměty na vozovkách. Hasiči zasahují v celém regionu, nejvíce na Děčínsku. Od 16:30 do 18:35 vyjížděli k 57 událostem.

Rozmary počasí ve čtvrtek zaměstnaly také hasiče v Plzeňském kraji, kteří za sebou mají 17 výjezdů k popadaným stromům. Zatímco dopoledne kmeny lámal zejména těžký mokrý sníh, odpoledne je kácel silný vítr. Nikdo nebyl zraněn, stromy padaly na silnice, ne na budovy nebo auta, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

V Libereckém kraji hasiči zasahovali u 60 incidentů, další události každou minutu přibývají. Podle dopravního webu padlé stromy zatarasily například silnice v Liberci, Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, Chrastavě, Raspenavě, Tatobitech, Mírové pod Kozákovem, Vysokém nad Jizerou či okolí České Lípy. Kvůli popadaným stromům tam zřejmě až do pátku zůstane uzavřený 1,8 kilometru dlouhý úsek silnice 2627 mezi Českou Lípou a Horní Libchavou.

Problémy jsou i na železnici. V úseku Košťálov - Semily narazil vlak do spadlého stromu, České dráhy s obnovením provozu počítají kolem 21:30. Padlý strom navečer zastavil provoz i na trati mezi Železným Brodem a Velkými Hamry, tam už ale vlaky jezdí.

Energetici i hasiči mají v paměti podobnou situaci před 11 lety, kdy se Českem prohnal orkán Kyrill. Skupině ČEZ tehdy způsobil škody na zařízení ve výši asi 90 milionů korun a bez elektřiny se ocitlo 1,1 milionu odběrných míst na zásobovacím území ČEZ Distribuce.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným větrem platí pro celou ČR do 700 metrů nad mořem od dnešních 18:00 do pátečních 9:00. Podle meteorologů by lidé měli kvůli silnému větru zajistit okna a dveře, nezdržovat se v okolí starších budov, nechodit do lesa a dávat pozor na pády drátů vysokého napětí. Poryvy větru mohou také výrazně ztížit řízení auta.