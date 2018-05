Po únoru 1948 zavládla v Československu na 41 let totalita sovětského typu

Dodnes se politologové, historici i právníci přou o to, zda proběhly únorové události v Československu před 70. lety v souladu s ústavou. Z čistě politologického hlediska šlo o mocenský převrat. Po formální stránce se ale komunistická strana dostala k moci cestou, která ústavě přímo neodporovala. Nicméně tato ústavní cesta přivedla zemi na více než 41 let do totalitního područí Sovětského svazu.