Mračková Vildumetzová může zůstat poslankyní i hejtmankou, připustil Babiš

14:34 , aktualizováno 14:34

Jana Mračková Vildumetzová by nakonec přece jen mohla zůstat hejtmankou i poslankyní, přestože hnutí ANO loni vyhlásilo, že ti, jichž se to týká, si budou muset vybrat. „Já myslím, že paní Vildumetzová je tak energická a má tah na branku, že to bude zvládat,“ řekl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš po pátečním jednání s hejtmany.