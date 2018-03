Udělá z Maďarska ráj pro imigranty, varoval Orbán před úspěchem opozice

Fidesz nadále výrazně vede v předvolebních průzkumech. Strana však utrpěla nečekanou porážku v nedělních volbách starosty města Hódmezövásárhely. Přesvědčivě zvítězil nezávislý kandidát, kterého podpořily všechny opoziční strany, včetně radikálního Jobbiku a socialistů.



Výsledek hlasování je považován za významný test před volbami 8. dubna. V nich bude 106 ze 199 poslanců voleno v jednotlivých volebních obvodech. Mandát vyhraje kandidát, který získá nejvíce hlasů, což znamená, že se žádné případné druhé kolo nekoná. Proto je výsledek nedělní volby v Hódmezövásárhelyi významný.

Orbán v pátečním rozhovoru právě na toto poukázal, když řekl, že roztříštěná opozice se spojí a navrhne v každém volebním obvodu jednoho společného kandidáta proti straně Fidesz. Doposud se však několik návrhů na společný postup proti Orbánově straně nesetkalo v opozici s dostatečnou podporou. Nicméně podle pozorovatelů by výsledek nedělní volby starosty v Hódmezövásárhelyi mohl určitou změnu přinést.

„Byl to (Hódmezövásárhely) laboratorní případ a bude se to opakovat v několika volebních obvodech,“ řekl Orbán. „A nakonec bude v každém volebním obvodu opoziční kandidát, který podporuje imigraci..., a náš kandidát, který je proti imigraci,“ dodal.

Neopomněl v této souvislosti zopakovat své časté varování před tím, aby se Maďarsko stalo imigrační zemí. „Přineslo by to teror, ženy a dívky by už nebyly v bezpečí a naše kulturní identita by slábla a nakonec by zanikla,“ zdůraznil předseda vlády.