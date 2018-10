Viewegh se zastal „středoškolského osahávání“. A sklízí kritiku

Michal Viewegh ve svém pravidelném sloupku naznačuje, že „děkuje Bohu“ za to, že „se narodil v zemi, kde jako pubescent mohl vrstevnice osahávat, aniž by tím ohrozil svou budoucí kariéru“.

V pokračování věty kriticky nepřímo zmiňuje profesorku Christinu Blaseyovou Fordovou, která Kavanaugha obvinila ze sexuálního útoku - „neboť žádná z těch holek naštěstí nebyla a není taková severoamerická kráva, aby mu dneska onen nevinný, pětatřicet let starý gymnaziální petting vyčítala“.

Současnou situaci vysvětluje spojením „chorobně rozbujelého amerického feminismu a tamějšího hypertrofovaného právního systému“, dále se kriticky vyjadřuje k letošnímu ročníku Miss USA bez promenády v plavkách v důsledku kampaně #MeToo.

Článek vyvolal řadu kritických ohlasů. „Podle nás je to tak trochu znevážení potenciální zkušenosti oběti. Není to úplně dobrý vzor pro další oběti, které takto dostávají signál: váš hlas nebude brán vážně a dejte si pozor možná budete ještě dál ostrakizováni za to, že jste se ozvali za něco, co přece každý správný muž a každá správná žena mají mít rádi,“ řekla pro iDNES.cz z Amnesty International Kateřina Šaldová.

V úterý Lidové noviny navíc zveřejnily reakci právníka Pavla Houdka, který se zaměřuje na kriminologii a v Česku vyučuje metody sebeobrany.



Houdek Vieweghovi píše, že k označování jednání se znaky trestného činu znásilnění ve stadiu pokusu jako „nevinný gymnaziální petting“ musí být zapotřebí „notná dávka ignorace a hodně pevný žaludek“.

„O sexuálním násilí se dlouho nemluvilo. Jeho oběti raději mlčely a jejich mlčení bylo projevem strachu, který šíří lidé, jako jste vy. Tím, že zločiny ostentativně zlehčujete a ty oběti, které se ozvou, ještě urážíte, vytváříte ve společnosti dojem, že znásilnění je vlastně takový nevinný žertík,“ vzkazuje Houdek Vieweghovi.

Houdek odkazuje na své zkušenosti z právní praxe, kde podle svých slov potkal „desítky žen, které zažily znásilnění nebo pokus o něj, a nikdy o tom nikomu neřekly.“ Podle Houdka proto, že se bály označení za „hysterku“. Snahu normalizovat nebo zlehčovat zločin Houdek označuje za „hluboce asociální projev chorého mozku“.