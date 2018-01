Únos za bílého dne a zásah do politbyra. Vietnam přitvrdil v boji s korupcí

Kolemjdoucí, kteří se loni 23. července krátce po půl jedenácté dopoledne náhodou ocitli poblíž hotelu Sheraton v berlínské čtvrti Tiergarten, si mohli myslet, že se tam natáčí nějaký akční film. Byla to však realita.

Z hotelového vchodu právě vycházeli muž a žena, od pohledu Asiaté. Přiřítila se dodávka, vyskočili dva ozbrojení muži, rovněž asijského vzhledu, natlačili zkoprnělý pár dovnitř a okamžitě se rozjeli pryč. Po muži a ženě se slehla zem.

Až o nějaký čas později se svědci únosu za bílého dne mohli dočíst, co se vlastně před jejich očima odehrálo.

Onoho letního dne v Berlíně se svět dozvěděl, že Vietnam myslí svůj boj s korupcí opravdu vážně. Že neváhá vyslat tajné agenty, aby násilím dopravili domů muže, který se podle tamních úřadů provinil.

Událost, která následně rozžhavila německou diplomacii doběla, vykazuje i drobnou českou stopu. Ona dodávka únosců měla českou poznávací značku. Vyšetřovatelé později zjistili, že vůz si v Praze pronajal Vietnamec s trvalým pobytem v Česku – Praha ho ještě loni vydala do Německa k trestnímu stíhání.

Mnohem podstatnější je však něco jiného: uneseným mužem byl bývalý vietnamský poslanec a podnikatel, dvaapadesátiletý Trinh Xuan Thanh. Bydlel v berlínském Sheratonu, v Německu žádal o politický azyl.

Doma byl ovšem podezřelý, že jako šéf dceřiné firmy státního ropného a plynárenského koncernu PetroVietnam zavinil ztrátu ve výši 125 milionů eur.

Loni na začátku srpna se tak Trinh Xuan Thanh zničehonic zjevil doma ve Vietnamu, v rukou tamní policie. Ukázala ho dokonce tamější státní televize.

Vietnamci nikdy nepřiznali, že ho z Berlína unesla jejich tajná služba, tvrdili, že se sám dobrovolně vydal jejich úřadům. Němci jsou ovšem přesvědčeni, že šlo o únos, v němž měla prsty i vietnamská ambasáda v Německu. Událost způsobila diplomatickou roztržku mezi oběma státy a Němci vykázali ze země dva vietnamské diplomaty, kteří prý byli do únosu zapleteni.

„Jde o naprosto nepřijatelné porušení mezinárodního práva,“ reagoval loni v září Steffen Siebert, mluvčí německé vlády.

Jeden z mocných komunistů

Trinh Xuan Thanh se ve Vietnamu stal terčem pozornosti v roce 2016, když se ukázalo, že vlastní luxusní automobil Lexus s vládní poznávací značkou. V zemi, kde se očekává, že vedoucí představitelé žijí skromně, to vzbudilo značnou nevoli. Poslanec byl zbaven mandátu, vyloučen z vládnoucí komunistické strany a úřady ho začaly vyšetřovat. Jemu se přesto přes Thajsko a Turecko podařilo prchnout do Německa.

Včera se osud exposlance naplnil. Soud ho za korupci poslal na doživotí za mříže. Hanojský tribunál ve stejném procesu odsoudil na třináct let vězení i bývalého člena nejužšího vedení komunistické strany Dinh La Thanga.

To už je pořádná ryba v síti. Šestapadesátiletý Dinh, který vedl PetroVietnam v letech 2009 až 2011, je po desetiletích prvním členem devatenáctičlenného politbyra, který jde sedět.

Na první pohled to vypadá, že vietnamské vedení se pustilo do boje s korupcí zcela nekompromisně ve stylu „padni komu padni“. Podle analytiků však jde také o vyřizování účtů s oponenty nynějšího stranického vůdce, konzervativního ideologa Nguyena Phu Tronga. Ten po svém předloňském znovuzvolení do čela partaje prohloubil nejen tažení proti korupčníkům, ale také proti opozici a bloggerům.