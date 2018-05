Vyrostou z nich gambleři? Ve hrách pro děti se objevují prvky hazardu

Hazardní prvky se totiž usídlily ve videohrách, které jsou zadarmo ke stažení do mobilů. Skutečnými penězi se platí až za nákup herní měny, kterou hráči následně mohou vsadit. A vyhrát třeba lepší virtuální vybavení pro svoje počítačové hrdiny, které může vzápětí za reálné peníze prodat jinému hráči.

A v zahraničí politici reagují. Vývojářům her, v nichž podobné mechanismy jsou, začali vyhrožovat vězením za provozování nelegálního hazardu za poslední týdny například v Belgii nebo Nizozemsku. O tom, že by takové hry byly až od osmnácti let a na obalu měly varování podobně jako krabičky cigaret, uvažují v několika státech USA.

V Česku však jde o velkou neznámou. „Nemáme zatím k dispozici ani žádné výzkumy, které by postihovaly, jak to dopadá na děti v Česku nebo kolik takových malých hráčů je,“ řekl MF DNES šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Kasino ve střílečce

Například česká hra Shadowgun: Legends se po svém březnovém vydání stala celosvětovým hitem, který si dopředu objednalo na 1,5 milionu lidí. Podle autorů je určena pro děti od dvanácti let.

Střílečka obsahuje i věrnou repliku kasina s hazardními automaty, na kterých se dá hrát o virtuální peníze, které je nejprve třeba nakoupit za reálnou měnu. K nelegálnímu hazardu zbývá krůček – výhry by musely být také v reálné měně. Pětinu společnosti vlastní hazardní boss Ivo Valenta. „Naši lidé si dávají pozor, aby tam prvky gamblingu nebyly. Máme svoje vlastní, odlišné produkty pro hazard,“ tvrdí Valenta.

Virtuální kasino ve hře, kterou hrají děti, odsuzuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Podle mě jde o nepřípustnou propagaci hazardu,“ uvedl.

„Ministerstvo financí jednotlivé případy prověřuje, a dospěje-li ke zjištěním, na základě kterých je možné dovodit porušení zákona, iniciuje příslušné kroky k blokaci takové hazardní hry, případně k udělení sankce,“ uvedl Zdeněk Vojtěch z ministerstva.

Hry se závislostí

Pokud by ministerští experti zhodnotili, že se v počítačových hrách, které hrají Češi, vyskytuje nelegální hazard, jejich autorům by hrozila až padesátimilionová pokuta. A pokud by autoři dětem umožnili pustit se do hazardu, tak navrch až pět let vězení.

Aby hra spadala pod regulaci hazardního zákona, musí být její součástí finanční vklad. Výsledek (případnou finanční výhru) pak hráč nemůže svými schopnostmi zcela ovlivnit, určuje jej totiž zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Zmíněné počítačové hry skoro všechno splňují – jen výhra, kterou by šlo inkasovat v reálných penězích, chybí. České paragrafy nepočítají s tím, že výhrou nejsou skutečné peníze, ale jen virtuální předměty. A to navzdory tomu, že se s nimi pak na internetu obchoduje.

„Ministerstvo financí doposud neobdrželo podnět, po jehož prošetření by dospělo k závěru, že ve hře určené pro PC byly zastoupeny všechny prvky charakterizující hazardní hry,“ konstatoval mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Problematikou hazardu se ještě loni zabýval na ministerstvu náměstek Ondřej Závodský. Ten po nástupu Babišovy vlády musel skončit, jeho místo bylo zrušeno. Podle Závodského je potřeba náznaky hazardu v počítačových hrách monitorovat a hlídat, aby nepřekročily hranici hazardního zákona.

„V několika případech ji podle mě překročily. Rulety a losovačky o výzbroje a prvky ve hrách, kde o penězích a výhodě rozhoduje náhoda, tam by to mělo ministerstvo precedentním způsobem řešit,“ říká Závodský.

Oblíbeným způsobem, jak výrobci počítačových her a herních aplikací tahají z dětí či dospělých hráčů peníze, jsou takzvané loot boxes neboli truhly s kořistí. Hráčům dají příležitost si za skutečné peníze koupit balíček s náhodným obsahem. Až po jeho otevření ovšem kupující zjistí, jestli investice stála za to.

Snaha proklikat se k truhle s co možná nejlepším vybavením se tak může prodražit. Truhly se vyskytují například ve hře Star Wars Battlefront II. Na jiný typ hazardního prvku – sázky v podobě nakoupených virtuálních zbraní na výsledky soubojů mezi hráči – hráči narazí třeba ve hře Counter Strike: Global Offensive.

Jen si tak trochu zatočit

Trendům na trhu se přizpůsobují i české firmy. Do bezplatné hry Shadowgun: Legends, ve které hráč bojuje s mimozemšťany, brněnští vývojáři nově přidali kolo štěstí, ke kterému je možné si z bitev odskočit. Každé zatočení stojí sto kousků herního zlata. To se prodává v balíčcích za skutečné koruny – například dvacet zatočení kolem štěstí hráče přijde na pětistovku. Balíček 125 zatočení, který má popisek „nejhodnotnější“, přijde na téměř dva a půl tisíce.



Brněnská firma Madfinger Games, která za hrou stojí, se hájí. „Platby jsou vedlejší a zcela dobrovolná věc,“ uvedl spoluzakladatel vývojářského studia Marek Rabas. Přítomnost kasina, kde mohou hráči zlato nakoupené za reálné peníze házet do automatů, podle něj nesouvisí s hazardním byznysem Iva Valenty, který Madfinger spoluvlastní. „Do vývoje nám nemluví,“ dodal Rabas.

Legální hazard, zejména provozovatelé automatů, jejichž byznys v kamenných hernách kvůli přísné regulaci skomírá, se snaží zákazníky také nalákat k počítačům. Po zadání do vyhledávače „automaty online zdarma“ vypadnou desítky webových stránek, kde si lze zdarma točit válci a vyhrávat virtuální peníze. Zároveň tam však svítí reklama na online kasina a herny.

Aby mohly vydělávat, potřebují legální provozovatelé od hráčů občanku a věk aspoň 18 let. „Ze stovky hráčů, kteří udělají na našem webu první krok, zhruba jen třetina dá souhlas online a ve finále jen dva až tři přijdou na naši kamennou pobočku se zaregistrovat,“ říká Valenta.