Za dva dny se na novou atrakci přišlo podívat na tři tisíce lidí. Projít se mohli po 488 metrů dlouhém mostě s prosklenou nášlapnou vrstvou. Pod sebou měli propast hlubokou 218 metrů. Většina si výhled pochvalovala. „Došli jsme až sem doprostřed. Když se člověk dívá dolů do hloubky 200 metrů, je to úchvatné,“ popsal jeden z turistů.

Videa z otevření mostu však ukazují, že ne všichni pohled do propasti ocenili. Někteří lidé propadali panice a s křikem se křečovitě drželi zábradlí. Do bezpečí se dostali až za pomoci ostatních turistů.

Zástupce ředitele stavební firmy Hebei Bailu Group Jang Šao-po popsal, že most tvoří 1077 průhledných desek z tvrzeného skla. Každá je tlustá několik centimetrů. Nosná lana konstrukce jsou vyrobena z vanadu, který má vysokou nosnost, uvádí agentura Reuters. Most by měl podle návrhu odolat i velmi silnému zemětřesení.