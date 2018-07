VIDEO: Zákazník sáhl servírce na zadek, praštila s ním o zem

Bylo skoro jedenáct hodin večer, když se jednadvacetiletá Emilia Holdenová chystala ukončit směnu v restauraci. V tu chvíli ucítila něčí ruku na zadnici. Neváhala ani vteřinu, popadla odcházejícího muže za tričko a srazila ho k zemi. „Nesahej na mě,“ zakřičela na zjevně ohromeného muže.



Souboj, který 30. června zachytila bezpečností kamera, na Youtube zhlédlo téměř pět milionů lidí. Holdenová v sobotním rozhovoru pro deník The New York Times uvedla, že ji po zveřejnění videa oslovuje čím dál více lidí, včetně žen, které záběry ukazují svým dcerám. Napadená žena doufá, že její zkušenost povzbudí také ostatní servírky, aby se v případě obtěžování zachovaly více asertivně.

Absolutely love this video where a pathetic chap casually gropes a waitress - she then throws him to the floor and calls the police. He is subsequently arrested. Good.

Respect to Emelia Holden pic.twitter.com/YYLShh5YAD