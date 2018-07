VIDEO: Japonská raketa měla letět do vesmíru. Chvíli po startu vybuchla

Raketa měřící 10 metrů o průměru 50 centimetrů a vážící 1 150 kilogramů měla původně mířit až do výšky 100 kilometrů. Raketa měla po dosažení vesmíru spadnout do moře.



Podle japonských médií se nikdo při výbuchu nezranil. Společnost podle The Guardian uvedla, že výbuch způsobila nejspíše závada v hlavním motoru rakety. The Japan Times napsal, že měla raketa být raketa uvedena do provozu už na konci dubna, kvůli závadám a úniku dusíku se musel start letu odložit.

„Nedokázal jsem hned pochopit, co se stalo,“ řekl prezident Interstellar Technologies Takahiro Inagawa na tiskové konferenci. „Nedokázali jsme dosáhnout toho, co jsme očekávali. Je mi to líto.“

Nebylo to poprvé, co Interstellar zažil neúspěch při odpálení. Předchůdce rakety, MOMO-1 měla podobný osud. Po její odstartování v loňském červenci raketa vyletěla až do výšky 20 kilometrů, než se její motor zastavil. Raketa skončila v oceánu.



Společnost Interstellar Technologies je japonská společnost, která se snaží vyrábět nízkorozpočtové mini raket. Spuštění raket stojí desítky milionů jenů. Společnost získala zhruba 28,4 milionů (5,7 milionů korun) prostřednictvím crowdfundingu.